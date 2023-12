Ende letzter Woche lief die Komödie „The Family Plan“ exklusiv auf Apple TV+ an. Begleitend zum Start des Apple Original Films schenkt euch der Video-Streamdienst 2 Gratis-Monate, damit ihr Mark Wahlberg und Michelle Monaghan auf ihrem actiongeladenen Roadtrip begleiten könnt.

Apple TV+ schenkt euch 2 Gratis-Monate zum Start von „The Family Plan“

In der Vergangenheit hat Apple TV+ immer mal wieder den Start verschiedener Serien und Filme dazu genutzt, um Gratis-Monate zu verteilen. Die Premiere von „The Family Plan“ wurde nun wieder zum Anlass genommen, 2 Gratis-Monate zu verschenken. Sowohl Neu- als auch qualifizierte wiederkehrende Kunden können profitieren.

In der eigens für die Aktion ins Leben gerufene Apple Webseite heißt es

Mark Wahlberg spielt einen ehemaligen Auftragskiller, der sich auf einen Roadtrip begibt, um seine Familie zu retten. Sieh dir den neuen Apple Original-Film „The Family Plan“ mit zwei kostenlosen Monaten an.

Im Kleingedruckten heißt es weiter

Der Code läuft am 18. Januar 2024 ab. Nur für neue und qualifizierte wiederkehrende Abonnenten. Dies ist ein Aktionscode, der nicht zum Wiederverkauf bestimmt ist, keinen Geldwert hat und bei Verlust oder Diebstahl nicht ersetzt wird. Gültig nur dort, wo Apple TV+ verfügbar ist. Erfordert eine Apple‑ID mit hinterlegter Zahlungsmethode. Apple TV+ verlängert sich nach Ablauf der Aktion zum Preis deiner Region pro Monat, bis es gekündigt wird.

Bei Interesse könnt ihr den Code noch einen Monat verwenden, um euch die 2 Gratis-Monate zu Apple TV+ zu sichern. Es liegen uns aktuell keine Informationen dazu vor, wie Apple „qualifizierte wiederkehrende Abonnenten“ definiert. Bei Interesse können wir euch nur empfehlen, auszuprobieren ob der Code bei euch funktioniert. Nach Ablauf der 2 Gratis-Monate wandelt sich das kostenlose Probeabo in ein reguläres Abo um. Dieses kostet bei uns in Deutschland aktuell 9,99 Euro pro Monat. Solltet ihr – aus welchen Gründen auch immer – kein Interesse an dem Apple TV+ Abo haben, so denkt an die fristgerechte Kündigung, damit keine weiteren Kosten entstehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren