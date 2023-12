Apple nutzt den gesamten Dezember für die Aktion „Apple 2023 Countdown“. Seit Monatsbeginn und noch bis Silvester steht tagtäglich ein neuer Blockbuster zum Sonderpreis im Fokus. Nur heute könnt ihr euch die Komödie „Die Känguru-Verschwörung“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple 2023 Countdown – Tag 18: „Die Känguru-Verschwörung“ nur heute 4,99 Euro

Wir starten in eine neue Woche und blicken am heutigen 18. Dezember 2023 auf Tag 18 der Aktion „Apple 2023 Countdown“. Nur am heutigen Tag könnt ihr euch die Komödie „Die Känguru-Verschwörung“ zum Preis von nur 4,99 Euro kaufen.

Bei „Die Känguru-Verschwörung“ handelt es sich um eine deutsche Komödie mit Marc-Uwe Kling, Dimitrij Schaad, Petra Kleinert, Rosalie Thomass und Michael Ostrowski in den Hauptrollen. Der Film startete im Sommer 2022 in den deutschen Kinos. In dem Film geht es um eine gewagte Wette: Marc-Uwe und das Känguru müssen Klimawandelleugnerin Lisbeth bekehren, sonst verlieren sie ihre Wohnung.

Nur heute könnt ihr euch „Die Känguru-Verschwörung“ für nur 4,99 Euro sichern.

