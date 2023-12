Traditionell blicken wir freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Am heutigen Tag läuft mit „The Family Plan“ der neue Film mit Mark Wahlberg auf Apples Video-Streaming-Plattform an.

„The Family Plan“ startet auf Apple TV+

Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass sich Apple die Rechte an der Actionkomödie „The Family Plan“ sichern konnte. Nun ist das Warten vorbei und der neue Mark Wahlberg Film läuft auf Apple TV+.

Um was geht es in der Komödie? Dan Morgan (Mark Wahlberg) liebt sein ruhiges Vorstadtleben als hingebungsvoller Ehemann, Vater von drei Kindern und erfolgreicher Autoverkäufer. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Jahrzehnte zuvor war er ein Elite-Attentäter der Regierung, dessen Aufgabe es war, die tödlichsten Bedrohungen der Welt zu beseitigen. Als Feinde aus seiner Vergangenheit ihn aufspüren, packt Dan seine ahnungslose Frau (Michelle Monaghan), seine verängstigte Teenager-Tochter, seinen jugendlichen Pro-Gamer-Sohn und sein entzückendes 10 Monate altes Baby in ihren Minivan und macht sich auf den Weg zu einem spontanen Roadtrip quer durchs Land nach Las Vegas. Dan ist entschlossen, seine Familie zu beschützen – und ihnen gleichzeitig den Urlaub seines Lebens zu gönnen – und muss seine lange schlummernden Fähigkeiten in die Tat umsetzen, ohne seine wahre Identität preiszugeben.

Klingt in jedem Fall spannend und der Trailer macht Lust auf mehr.

