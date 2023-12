Nachdem iOS 17.2 in der vergangenen Wochen freigegeben wurde und eine Vielzahl an Neuerungen mit sich brachte, steuerte Apple kürzlich mit iOS 17.2.1 nach. Hierzulande spricht Apple „nur“ von Fehlerbehebungen. In anderen Ländern ist die Rede von einer „Verbesserung der Akkulaufzeit“.

Bei den deutschen Release-Notes zu iOS 17.2.1 ist Apple recht wortkarg. Hier heißt es kurz und knapp

Aus diesen Worten geht nicht wirklich hervor, an welchen Ecken und Kanten nachgebessert. In anderen Ländern ist Apple minimal redseliger. So heißt es beispielsweise in China und Japan

Fraglich ist an dieser Stelle, ob die Akkulaufzeit nur in den jeweiligen Ländern optimiert wurde oder generell für alle Länder gilt.

Here’s an interesting note about iOS 17.2.1 🤨🔋

The Japanese release notes mention a fix for battery drain:

“This update addresses an issue where the battery may drain quickly under certain conditions.”

Meanwhile, the English release notes do not mention this. 🤔 pic.twitter.com/lQ192SEJp6

— Brandon Butch (@BrandonButch) December 19, 2023