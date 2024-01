Im Jahr 2023 wurden Apple in den USA 2.536 Patente zugesprochen, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr darstellt und die Innovationsbereitschaft des Unternehmens verdeutlicht.

Apples Aufstieg in der Patentrangliste

IFI Claims Patent Services zeigt in seiner aktuellen Rangliste der 50 führenden US-Patentinhaber, dass Apple im Jahr 2023 vom US-Patent- und Markenamt 251 Patente mehr erteilt wurden als im Vorjahr, was einem Anstieg von 11 Prozent entspricht. Damit rückte das Unternehmen in der jährlichen Patentrangliste um einen Platz nach oben.

Trotz dieses Wachstums liegt Apple bei der Zahl der erteilten Patente immer noch hinter sechs anderen Unternehmen zurück. An der Spitze steht Samsung Electronics mit beeindruckenden 6.165 Patenten, gefolgt von anderen Tech-Giganten wie Qualcomm, TSMC, IBM, Canon und Samsung Display. Die Leistung von Apple stellt jedoch andere namhafte Unternehmen wie LG, Micron, Intel, Huawei, Toyota, Google, Microsoft, BOE und Amazon in den Schatten.

Auch in der breiteren Landschaft der weltweiten Patente nimmt Apple eine bedeutende Position ein. In der von IFI Claims erstellten Rangliste 2023 Global 250, in der die größten Patentinhaber weltweit bewertet werden, liegt Apple mit 21.407 aktiven Patenten auf Platz 51. Panasonic führt diese Rangliste mit 94.341 Patenten an, dicht gefolgt von Samsung.

Wir berichten regelmäßig über die Patentanmeldungen von Apple, da sie oft interessante Einblicke in die spezifischen Forschungs- und Entwicklungsbereiche des Unternehmens geben. Zu den jüngsten interessanten Apple-Patentanmeldungen gehören Entwürfe für Apple Vision Pro Zubehör, ein in iPhones eingebauter Sichtschutz und eine Apple Watch, die sich an die Kleidung des Nutzers anpasst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren