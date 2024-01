Amazon hat in den letzten Tagen unpopuläre Entscheidungen getroffen und nicht nur bei der Video-Streaming-Plattform Twitch 500 Mitarbeiter entlassen, sondern auch Hunderten Mitarbeitern bei Prime Video und bei MGM gekündigt.

Amazon entlässt Hunderte Mitarbeiter

Amazon streicht Quartal für Quartal Milliardengewinne ein. Allerdings scheint es konzernweit nicht an allen Ecken und Kanten zu 100 Prozent zufriedenstellend zu laufen. Um Kosten zu sparen und sich ein Stück weit neu aufzustellen, hat sich Amazon dazu entschieden, Mitarbeiter zu entlassen.

Twitch CEO Dan Clancy richtet sich in einem Blogpost an Kunden und Mitarbeiter und schreibt unter anderem

Team, Heute habe ich einige unglaublich schwierige Neuigkeiten zu teilen. Wie Sie alle wissen, haben wir im letzten Jahr hart daran gearbeitet, unser Unternehmen so nachhaltig wie möglich zu führen. Leider müssen wir noch daran arbeiten, die Größe unseres Unternehmens anzupassen, und ich bereue, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir den schmerzhaften Schritt unternehmen, unsere Mitarbeiterzahl auf Twitch um etwas mehr als 500 Personen zu reduzieren. Das wird ein sehr harter Tag. Unser Service besteht darin, Gemeinschaften zu befähigen, gemeinsam etwas zu schaffen, und jeder einzelne von Ihnen hat eine entscheidende Rolle bei der Förderung unserer Gemeinschaft und der Förderung dieser Mission gespielt.

Im weiteren Verlauf spricht der Twitc CEO davon, dass die Entscheidung zwar unglaublich schwierig und schmerzhaft, allerdings notwendig ist, um sicherzustellen, dass man Streamer weiterhin nachhaltig betreuen könne, ohne ihre Fähigkeit zu beeinträchtigen, ihre Karriere auf Twitch zu unterstützen.

Darüberhinaus berichtet The Informationen, dass Amazon auch Hunderte Mitarbeiter bei Prime Video und MGM entlässt. So spricht Mike Hopkins, Senior Vice President der Abteilung, dass das Unternehmen die Kündigungen kürzlich in einer E-Mail angekündigt und darauf hingewiesen hat, dass der Grund für die Kündigungen darin bestehe, „Investitionen in bestimmten Bereichen zu reduzieren oder komplett einzustellen und gleichzeitig die Investitionen auf Inhalts- und Produktinitiativen zu erhöhen, die den größten Einfluss haben.

