Wie wir bereits berichtet haben, stand für Apples CEO Tim Cook diese Woche ein wichtiges Treffen an. So sollte er sich am Donnerstag mit Margrethe Vestager, Kommissarin für Wettbewerb der Europäischen Union, über mehrere regulatorische Herausforderungen in der EU unterhalten. Im Mittelpunkt standen die Wettbewerbspolitik und die Auswirkungen des Digital Markets Act (DMA) auf die Geschäftstätigkeit von Apple.

EU-Digitalverordnung und andere Herausforderungen

Cooks Treffen im Apple Park mit Vestager konzentrierte sich auf die regulatorische Haltung der Europäischen Union zum digitalen Wettbewerb, insbesondere im Rahmen des DMA. Das neue Gesetz ist für Technologieunternehmen wie Apple von großer Bedeutung, da es sie unter anderem dazu verpflichtet, App Stores von Drittanbietern und das Sideloading von Apps auf ihren Geräten zuzulassen. In dem Gespräch wurden auch die laufenden Ermittlungen gegen Apple angesprochen, wie etwa die Klage von Spotify gegen Apple Music. Einzelheiten zu dem Treffen wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Apple sieht sich in der EU mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, darunter ein Steuerstreit in Höhe von 14 Milliarden Dollar und Verhandlungen über die Öffnung der NFC-Technologie des iPhone für konkurrierende Zahlungsdienste. Der DMA bezeichnet vor allem große Technologieunternehmen als „Gatekeeper“ und verpflichtet sie, ihre Dienste und Plattformen für andere Unternehmen und Entwickler zu öffnen. Dieses Gesetz wird wahrscheinlich zu erheblichen Änderungen in der Art und Weise führen, wie Apple in Europa agiert.

Das Treffen ist ein wichtiger Schritt in Apples Navigation durch die sich entwickelnde digitale Regulierungslandschaft in Europa und verdeutlicht den proaktiven Ansatz des Unternehmens bei der Einhaltung von Vorschriften und der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden.

