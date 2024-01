Ihn Sommer 2022 kündigte Apple TV+ eine 10-jährige Partnerschaft mit der Major League Soccer (MLS) an. Die erste Saison, die Apple TV+ übertragen hat, liegt hinter uns und insbesondere der Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami hat den Fokus auf die US-amerikanische Fußball-Liga noch einmal geschärft. Nun hat Apple TV+ bekannt gegeben, dass man an einer einzigartigen Dokumentation zur MLS arbeitet.

Apple TV+ kündigt einzigartige Doku zur Major League Soccer an

Apple TV+ und die Major League Soccer (MLS) haben eine einzigartige All-Access-Dokumentation über die spektakuläre und unvorhersehbare Welt des Fußballs in Nordamerika angekündigt, die in Zusammenarbeit mit den renommierten, preisgekrönten Filmemachern Box to Box Films produziert wurde (Apples „Make or Break“, „Formel 1: Drive to Survive“).

Die neue achtteilige Doku, die sich derzeit in Produktion befindet, bietet sowohl engagierten Fans als auch neuen Zuschauern einen definitiven, noch nie dagewesenen Insider-Einblick in die Liga und beleuchtet gleichzeitig alle größten Momente der Saison 2024. Mit beispiellosem Zugang zu Spielern, Trainern und Teams führt die Serie die Fans durch die fesselndsten Handlungsstränge, adrenalingeladenen Momente und fesselnden Persönlichkeiten der MLS-Saison 2024, von der Vorsaison bis zum MLS-Cup-Finale 2024.

In den letzten Jahren hat Apple TV+ verstärkt auf Sportinhalte gesetzt. Neben der Übertragung der MLS und zwei begleitenden Lionel Messi Dokumentationen („Messi Meets America“ und „Messi’s World Cup: The Rise of a Legend“) arbeitet Apple an einer Doku über die New England Patriots, und hat zudem weitere Sport-Dokus im Portfolio („They Call Me Magic“, „Make or Break“, „Stephen Curry: Underrated“ und mehr). Einen konkreten Titel trägt die neue MLS-Doku noch nicht. Zum hat sich Apple noch nicht dazu geäußert, wann diese auf der Video-Streaming-Plattform starten wird.

