Wie Apple in einer Pressemitteilung bestätigt, wird das Vision Pro Headset einen speziellen Gastmodus bieten, der es Freunden und Familienmitgliedern ermöglicht, bestimmte Apps und Funktionen zu nutzen, ohne dass eine vollständige Registrierung erforderlich ist.

Gastmodus, Reisemodus und Geschwindigkeitsbeschränkung

Mit dem Gastbenutzermodus können Besitzer einer Vision Pro anderen Personen einen eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Apps wie Fotos und Safari gewähren. So lässt sich das Headset gut testen und auch gemeinsam nutzen. Persönliche Daten werden in dem Modus geschützt. So gibt Apple an, dass die Einstellungen des Apple ID-Kontos des Hauptbenutzers, Passcode, Passwörter, Apple Pay, Persona und Gesundheitsdaten eingeschränkt werden, während der Gastmodus aktiv ist. Auch wenn Apple es nicht explizit erwähnt, muss der Gastnutzer das Gerät nicht mit der Optic ID entsperren. Das zeigte bereits eine frühe Version des visionOS SDK, in dem der Gastmodus erstmals entdeckt wurde.

Neben der Erwähnung von Gastbenutzern bestätigte Apple auch Gerüchte, dass es einen Reisemodus geben wird, um „die Darstellung zu stabilisieren“, falls man das Gerät im Flugzeug benutzen möchte. Auch dieser Modus wurde bereits zuvor im visionOS SDK entdeckt. Ebenfalls interessant ist, dass laut dem visionOS-Code, das Headset seine Funktionalität einschränken wird, wenn sich der Träger zu schnell bewegt. Das System verfügt über entsprechende Warnmeldungen, die den Träger des Headsets darauf hinweisen, dass er mit „unsicherer Geschwindigkeit“ unterwegs ist. Eine weitere Warnmeldung, die im visionOS-Code zu finden ist, klärt den Benutzer über die Situation auf. Hier heißt es: „Virtuelle Inhalte wurden vorübergehend ausgeblendet, bis du zu einer sicheren Geschwindigkeit zurückkehrst.“ Diese Sicherheitsmaßnahme hält den Benutzer davon ab, mit dem Gerät zu interagieren, während er Auto fährt oder sich zu schnell bewegt, was Risiken bergen könnte.

Die Vorbestellungen für Apple Vision Pro beginnen am 19. Januar, bevor das Headset ab dem 2. Februar in den USA erhältlich sein wird. Vision Pro startet bei 3499 Dollar mit 256 GB Speicher. Zunächst wird das Headset ausschließlich in den USA erhältlich sein. Apple plant jedoch, das Gerät später im Jahr auch in anderen Ländern einzuführen.

