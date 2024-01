Ab dem kommenden Freitag (16. Januar 2024) lässt sich Apple Vision Pro in den USA vorbestellen. Am 02. Februar 2024 findet der offizielle Verkaufsstart statt. Vor Kurzem haben wir euch darüber informiert, wie der Fahrplan bis Anfang Februar aussehen wird. Um nichts dem Zufall zu überlassen, hat das Unternehmen einen detaillierten Plan für die anfänglichen Produktbewertungen festgelegt. Dieser sieht vor, dass ersten Medienvertretern ab sofort ermöglicht wird, Apple Vision Pro auszuprobieren.

Apple hat ausgewählten Medienvertretern im Vorfeld des Apple Vision Pro Vorverkaufsstart die Möglichkeit eingeräumt, den räumlichen Computer auszuprobieren. Unter anderem hatten die Kollegen von Engadget und The Verge die Möglichkeit, einen näheren Blick auf Apple Vision Pro zu werfen.

Cherlynn Low von Engadget schreibt unter anderem

Aber von allen VR-, AR- und MR-Headsets, die ich in meiner Karriere ausprobiert habe, ist das Apple Vision Pro mit Abstand das beste und mit Abstand das durchdachteste. Apple hat sich auch die Zeit genommen, uns zu zeigen, wie sie für andere Menschen aussehen würden, wenn Sie das Gerät verwenden, und zwar mit einer Funktion namens EyeSight, die eine visuelle Darstellung Ihrer Augen auf der Außenseite des Visiers anzeigt. Abhängig davon, was Sie in visionOS tun, zeigt das Display einige Animationen an, die anzeigen, ob Sie vollständig in eine Umgebung eintauchen oder ob Sie die Menschen um Sie herum sehen können.

Dana Wollmann fasst wie folgt zusammen

Victoria Song von The Verge beschreibt ihre Erfahrung mit Vision Pro unter anderem wie folgt

Die virtuelle Welt im Vision Pro fühlt sich an wie eine höher aufgelöste Version dessen, was Meta mit dem Quest zu erreichen versucht, allerdings mit einem wesentlich leistungsstärkeren M2-basierten Computer, der darin verwendet werden kann. Es ist toll, dass ich oben rechts eine App platzieren kann, mit der ich an die Decke schauen und Fotos ansehen kann, wenn ich möchte. Es macht Spaß, in JigSpace die Reifen von einem AR Alfa Romeo F1-Auto abzureißen. Es ist eine gewisse Neuheit, die Disney Plus-App zu öffnen, um einen Star Wars-Trailer in einer virtuellen Umgebung anzusehen, die wie Tatooine aussieht. Tatsächlich zuckte ich zusammen, als ein T. Rex Augenkontakt mit mir aufnahm. Eine virtuelle Umgebung des Haleakalā-Vulkans überraschte mich, weil die Textur der Felsen ziemlich lebensecht aussah. Das ist alles vertrautes Zeug. Es ist einfach gut gemacht, und zwar ohne jegliche Verzögerung.

Alles in allem wird das immersive Erlebnis von den Testern gelobt, beim Tragekomfort – insbesondere beim längeren Tragen – gibt es noch Luft nach oben.

Auch Joanna Stern vom WSJ und Rich DeMuro durften vorab Apple Vision Pro aufsetzen.

Had my 4th demo of the Vision Pro this AM and Apple finally let us take a photo with it on.

My first three demos (1 in June, 1 in November, 1 in December) were all with the Solo Knit Band and I really felt the weight of the face computer on my face.

Today I tried the Dual… pic.twitter.com/DjyYknyme3

— Joanna Stern (@JoannaStern) January 16, 2024