Seit knapp einem Jahr steht Apple Music Classical in einer Vielzahl an Ländern zur Verfügung. Nun hat Apple die Anzahl der Länder weiter erhöht, in denen Anwender zugriff auf die App für klassische Musik haben. So ist Apple Music Classical ab sofort auch in China, Japan, Südkorea, Taiwan, Hongkong und Macau erhältlich.

Apple Music Classical ab sofort in China, Japan und weiteren Ländern verfügbar

Vor wenigen Wochen kündigte Apple die Expansion von Apple Music Classical an. Diese wurde nun vollzogen, so dass Anwender in China, Japan, Südkorea, Taiwan, Hongkong und Macau Zugriff auf die Apple App für klassische Musik haben.

Apple Music Classical ist laut Apple das ultimative Klassikerlebnis, mit hunderten kuratierten Playlists, tausenden exklusiven Alben, interessanten Biographien von Komponisten, ausführlichen Leitfäden für viele wichtige Werke, intuitiven Browsing-Features und vielem mehr. Falls ihr ein Apple Music Abonnement besitzt, so habt ihr automatisch kostenlosen Zugriff auf Apple Music Classical und den weltgrößten Katalog mit klassischer Musik, mit über 5 Millionen Aufnahmen und Werken.

Apple Music Classical bietet euch die beste Audioqualität (bis zu 192 kHz/24 Bit, hochauflösend und verlustfrei) mit tausenden Aufnahmen in immersivem 3D-Audio. Zunächst stand Apple Music Classical nur für das iPhone zur Verfügung. Im Mai 2023 startete die App für Android-Nutzer und seit November steht die App auch für iPad-Nutzer zur Verfügung.

Im Jahr 2021 übernahm Apple den renommierten Streaming-Dienst für klassische Musik „Primephonic“ und legte mit diesem den Grundstein für Apple Music Classical.

