DJ Novotney, eine prominente Figur in Apples Hardware-Engineering-Abteilung, verabschiedet sich nach einer bemerkenswerten 25-jährigen Tätigkeit von dem Tech-Giganten. Wie Bloomberg berichtet, wechselt Novotney zu Rivian Automotive, einem Hersteller, der sich auf elektrische SUVs und Pickups spezialisiert hat. Mit ihm verlässt eine Schlüsselfigur das Unternehmen, die maßgeblich an der Entwicklung bekannter Apple-Produkte wie dem iPod, iPhone, iPad und der Apple Watch beteiligt war.

Ein Vierteljahrhundert bei Apple

DJ Novotney hat während seiner Tätigkeit bei Apple die Hardware-Landschaft des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Im Laufe der Jahre spielte er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Weiterentwicklung des iPod und des iPhone über mehrere Generationen hinweg. Novotney war auch federführend bei der Entwicklung des iPad und spielte eine entscheidende Rolle bei der Markteinführung der Apple Watch. Seine umfassende Erfahrung und sein Fachwissen haben Apples Portfolio an Verbrauchertechnologien nachhaltig geprägt.

Novotneys Einfluss reichte über den Bereich der Consumer-Gadgets hinaus. Er war maßgeblich am „Project Titan“ beteiligt, dem ehrgeizigen Vorhaben von Apple, ein autonomes Elektrofahrzeug zu entwickeln. In jüngerer Zeit war Novotney als leitender Angestellter für die Gestaltung der Zukunft von Heimgeräten zuständig, wobei sein Schwerpunkt auf Robotik und künstlicher Intelligenz lag. Unter seiner Leitung erforschte Apple innovative Konzepte, wie z. B. einen HomePod-Lautsprecher, der mit einem iPad ausgestattet ist. Das iPad ist über einen Roboterarm mit dem HomePod verbunden, der den Nutzer in einem Raum folgt.

Ein neues Kapitel bei Rivian Automotive

Der Wechsel von Novotney stellt eine bedeutende Veränderung in seiner beruflichen Laufbahn dar. Bei Rivian Automotive wird er die Rolle des Senior VP of Vehicle Programs übernehmen und sein Fachwissen in die Produktion von elektrischen SUVs und Pickup-Trucks einbringen. Seine Entscheidung, diesen Wechsel zu vollziehen, wurde am Freitag mitgeteilt.

In einem Memo an seine Kollegen drückte Novotney seine Dankbarkeit für seine Zeit bei Apple aus:

„Großartige Produkte sind das, was wir am besten können, und ich hatte das große Glück, Teil so vieler großartiger Teams zu sein, die alles entwickelt haben, vom iPod über das iPhone und das iPad bis hin zur Watch und vielem mehr. Apple war mein Leben, aber jetzt ist es an der Zeit für mich, weiterzugehen und dabei zu helfen, eine neue Reihe von Produkten ins Leben zu rufen.“

