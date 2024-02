Wir starten in einen neuen Monat und blicken direkt auf die Neuankömmlinge auf Apple Arcade. Ab sofort stehen „BEAST: Bio Exo Arena Suit Team“ und „Words in Progress“ auf Apples Spiele-Abo-Plattform bereit.

Neue Spiele auf Apple Arcade

Bereits vergangenen Monat gab Apple einen Ausblick auf die Spieleneuheiten im Februar auf Apple Arcade. Ab sofort können ihr euch mit dem einzigartigen 3v3 Online Actionspiel BEAST: Bio Exo Arena Suit Team mit tierischen Helden, die mächtige mechanisierte Rüstungen steuern, in ein kosmisches Abenteuer stürzen und das fesselnde neue Puzzlespiel Words in Progress meistern.

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team (Oh BiBi)

In diesem 3v3 Online Actionspiel mit unterschiedlichen Helden und dynamischem Gameplay begeben sich Spieler auf ein kosmisches Abenteuer in einem fesselnden Sci-Fi Universum, das mit lebhafter, stilisierter Grafik und unglaublichen Animationen zum Leben erweckt wird. Das Spiel bietet tierische Helden, die mächtige mechanisierte Rüstungen, bekannt als BEASTs, steuern. Mit einer zugänglichen Spielmechanik können Gamer ihre inneren Champions entfesseln, indem sie nahtlos zwischen agilen PET- und mächtigen BEAST-Formen wechseln, die jeweils über unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen verfügen. Das Spiel bietet eine charismatische Riege von Helden, darunter Clyde, die schlaue Katze, Nyx, die scharf schießende Eule, Rusty, das wilde Warzenschwein, und GG Nova, das exzentrische Einhorn. Man kann entweder allein oder im Team mit Freunden spielen und sich auf spannende Modi wie Payload, Crystal Rush und Free for All einlassen, die jeweils einzigartige Wendungen und Tiefe in den Kämpfen versprechen.

Words in Progress (Gamious)

Words in Progress beginnt mit sieben Buchstaben, die vertikal auf dem Bildschirm angeordnet sind, und es liegt an den Spieler, diese Buchstaben zu Wörtern zu kombinieren. Wenn ein Buchstabe von seiner Position entfernt wird, wird die leere Stelle mit einem neuen Buchstaben aus dem Stapel der Spieler aufgefüllt. Man kann verschiedene Herausforderungen abschließen und dadurch verhindern, dass sich der Buchstabenstapel leert und das Spiel zu Ende ist. Mit drei Spielmodi (Endlos, Übung und Multiplayer), einem übersichtlichen, einladenden und frischen Design und einer langen und stetigen Lernkurve ist Words in Progress ein einzigartiges Wortspiel, das allen Altersgruppen Spaß macht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren