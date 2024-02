Seit dem Verkaufsstart der Apple Watch Series 8 und dem iPhone 14 hat Apples automatische Unfallerkennung in verschiedenen Unfallsituationen eine wichtige Hilfestellung geleistet. So auch bei einem Autounfall, in Ontario, Kanada. Bei dem Vorfall, bei dem ein Hyundai Sonata mit einem Baum kollidierte, wurden die Insassen verletzt. Dabei spielte die fortschrittliche Technologie in der Apple Watch eine entscheidende Rolle bei der Alarmierung der Rettungskräfte und trug maßgeblich zur Rettungsaktion bei.

Apple Watch alarmiert Rettungsteam nach Autounfall

Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen auf dem 15 Freeway bei der Jurupa Avenue. Ein weißer Hyundai Sonata, in dem fünf Personen saßen, prallte gegen einen Baum. Einem Bericht von KTLA zufolge war die automatische Unfallerkennung einer Apple Watch entscheidend dafür, dass die Rettungskräfte die Opfer finden und ihnen helfen konnten. Diese schnelle Reaktion war von entscheidender Bedeutung, zumal zwei Opfer schwere bzw. mittelschwere Verletzungen erlitten und im Fahrzeug eingeklemmt waren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Seit der Veröffentlichung des iPhone 14 und der Apple Watch Series 8 wurden mehrere Erfolge der Unfallerkennung und Notruf SOS über Satellit gemeldet, darunter bei einem schweren Unfall in Bayern. Ebenfalls konnte sich eine Gruppe Wanderer am Santa Paula Canyon glücklich schätzen, dass sie ein iPhone 14 dabei hatten.

So funktioniert die Unfallerkennung mit dem iPhone und der Apple Watch

Apple erklärte bei der Vorstellung des iPhone 14, dass die Erkennung von Unfällen auf „fortschrittlichen Bewegungsalgorithmen beruht, die mit über einer Million Stunden realer Fahr- und Unfalldaten trainiert wurden“. Hierbei erfassen Komponenten wie Bewegungssensoren, Barometer, GPS und Mikrofone die Umgebungsvariablen. So sollen schwere „Autounfälle mit Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen sowie Überschlägen“ erkannt werden. Apple warnt, dass die Funktion „nicht alle Autounfälle erkennen kann“.

Die Unfallerkennung wird auf den folgenden iPhone und Apple Watch Modellen unterstützt:

iPhone 14 oder neuer mit iOS 16 oder neuer.

Apple Watch Series 8 oder neuer, Apple Watch SE (2. Generation) und Apple Watch Ultra oder neuer mit watchOS 9 oder neuer.

Wenn ein schwerer Autounfall erkannt wird, zeigt ein unterstütztes iPhone oder eine Apple Watch eine Warnung an und gibt einen Alarm aus. Wenn der Benutzer in der Lage ist, kann er den Notdienst anrufen, indem er den Notruf-Schieberegler auf dem iPhone oder der Apple Watch betätigt. Reagiert er nach 10 Sekunden nicht auf den Alarm, startet das Gerät einen weiteren 10-Sekunden-Countdown. Wenn die Person dann immer noch nicht reagiert hat, kontaktiert das Gerät den Notdienst und übermittelt die Standortdaten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren