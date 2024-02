Bei Apple Music dreht sich dieser Tage alles rund um die Super Bowl LVIII Apple Music Halftime Show. Am späten gestrigen Abend fand die zugehörige Pressekonferenz statt, bei der USHER über verschiedene Themen und natürlich auch über seinen Auftritt beim Super Bowl LVIII geäußert.

USHER: offizielles Interview bei der Super Bowl LVIII Apple Music Halftime Show Pressekonferenz

Am kommenden Sonntag findet der Super Bowl LVIII statt. Aufgrund der Zeitverschiebung treffen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49er in der Nacht von Sonntag auf Montag (los geht es um 00:30 Uhr). Seit vergangenem Jahr ist Apple Sponsor der Halftime Show. Nachdem man in den letzten Tagen bereits kräftig für das Event geworben hat (u.a. mit einem Kurzfilm), fang nun die offizielle Pressekonferenz statt.

Mit der Apple Music Radio Moderatorin Nadeska Alexis sprach USHER unter anderem über seine 30-jährige Karriere, darüber, dass er als erster Independent Artist als Headliner beim Super Bowl auf der Bühne stehen wird, über einen Schreckensmoment bei seinem Super Bowl-Auftritt im Jahr 2011, über seine besondere Beziehung zur Stadt Las Vegas, darüber, warum seine Rollschuhe an diesem Sonntag im Mittelpunkt stehen werden, und darüber, warum er es bedauert, dass er bei Nickelodeon nie „geslimed“ worden ist.

Die vollständige Pressekonferenz findet ihr hier auf Apple Music.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren