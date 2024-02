Jeden Monat bringt Apple Arcade eine Handvoll neuer Spiele an den Start. Nun hat der Spiele-Abo-Service bekannt gegeben, welche neuen Games im März 2024 auf der Plattform zu erwarten sind. Es handelt sich um Crayola Abenteuer, Bloons TD Battles 2 sowie The Battle of Polytopia.

Neue Spiele auf Apple Arcade im März

Ab dem 7. März könnt ihr das grenzenlose Potenzial eurer Kreativität in Crayola-Abenteuer entfalten, bei dem offene Geschichten und abenteuerliches Gameplay zu immer neuen Erfahrungen verschmelzen und Spaß für die ganze Familie garantiert ist, während Gamer in Bloons TD Battles 2+ im ultimativen Kräftemessen in Form eines Tower-Defense-Spiels um den Sieg kämpfen und in dem preisgekrönten Strategiespiel The Battle of Polytopia+ ihre eigenen Zivilisationen aufbauen.

Crayola-Abenteuer

Die Entwickler schreiben

Gründe eine Rockband. Oder eine Popband. Möchtest du keine Band gründen? Dann erforsche stattdessen die Grenzen des Weltraums mit einem von dir gebauten Raketenschiff. Oder mach alles davon! Fordere einen bösen Dschinn heraus. Nein, warte … werde sein Freund. Oder verwandle ihn in eine majestätische blaue Giraffe! Entwirf dein ultimatives Schlafzimmer, um mit Freunden abzuhängen, oder verwandle es in ein böses Versteck. Rette einen Roboter und mache ihn zum Helden. Oder sollte der lila Drache, der die stinkenden Socken deines Vaters isst, der Held sein? Oder vielleicht ist es die eiscremeköpfige Echse! Nur du kannst entscheiden! Schließlich bist DU der Mastermind hinter Geschichten, die nur du dir ausdenken kannst.

Bloons TD Battles 2

Hier heißt es

Das ultimative Kräftemessen in Form eines Tower-Defense-Spiels ist da! Mit mächtigen Helden, epischen Affentürmen und neuen dynamischen Karten. Und jetzt sogar mit noch mehr Spielmöglichkeiten für die Bloon-Plattmachkämpfe, wie dem brandneuen Offlinemodus „Heldenherausforderung“.

The Battle of Polytopia

In der Spielebeschreibung heißt es

The Battle of Polytopia ist ein preisgekröntes und einzigartiges rundenbasiertes Strategiespiel, in dem man die Weltkarte beherrschen, gegen feindliche Stämme kämpfen, neue Länder erkunden und neue Technologien erforschen muss. Du bist der Herrscher eines Stammes und versuchst, in einem rundenbasierten Wettrennen mit den anderen Stämmen eine Zivilisation aufzubauen. Das Spiel ist auch offline spielbar: perfekt für Unterwegs.

Darüber hinaus können ihr noch im Februar auf aufregende neue Updates für die beliebten Apple Arcade Spiele Hello Kitty Island Adventure (ab sofort), Sonic Dream Team (ab 14. Februar 2024) und WHAT THE CAR? (ab 29. Februar 2024) freuen.

