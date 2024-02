Mit der Apple Vision Pro hat eine neue Ära des Spatial Computing begonnen. Der „räumliche Computer“, wie ihn Apple nennt, bietet schon heute einen Vorgeschmack auf das, was wir in den nächsten Jahren erwarten können, wenn es um AR-Anwendungen geht. Wie die ersten Erfahrungsberichte zeigen, merkt man dem Mixed-Reality-Headset jedoch an, dass es ein Gerät der ersten Generation ist. Wie Bloombergs Mark Gurman erklärt, gehen Apple-Mitarbeiter davon aus, dass es noch einige Jahre an Entwicklung benötigen wird, bis das Headset die ursprüngliche Vision von Apple erreicht hat.

Herausforderungen bei der aktuellen Generation

In seinem neuesten „Power On“ Newsletter schreibt Gurman, dass einige von Apples Vision Pro Entwickler davon ausgehen, dass noch viel Arbeit zu leisten ist, bis Kunden das Gerät umfassend in ihren Alltag einbinden können. So gehen manche Team-Mitglieder davon aus, dass es durchaus noch vier Hardware-Generationen benötigt, bis man am Ziel angekommen ist.

Es wird zwar nicht erwähnt, mit welchen Verbesserungen das Apple-Entwicklungsteam das Ziel erreichen will, aber man kann sich von einigen frühen Anwendern inspirieren lassen, deren Probleme mit der ersten Generation des Geräts sich sowohl auf die Hardware als auch auf die Software bezogen haben.

Manche Vision Pro Nutzer sind der Meinung, dass das Headset selbst zu schwer und unhandlich ist, um es über einen längeren Zeitraum zu benutzen, sodass die Miniaturisierung ein entscheidender Punkt für Verbesserungen ist. Weitere Kritikpunkte sind die Akkulaufzeit, zu wenig spezielle Apps und eine Vielzahl von Fehlern in visionOS.

Der Weg für Vision Pro

Wenn Apples Team diese Probleme über vier Generationen hinweg lösen kann – ähnlich der Entwicklung des iPhone, des iPad und der Apple Watch -, könnte Vision Pro nach Ansicht von Gurman schließlich das iPad ersetzen, was jedoch keine einfache Aufgabe ist.

Apple hat mit dem Versuch, das iPad als Mac-Ersatz zu positionieren, „gemischte Ergebnisse“ erzielt, erklärt Gurman. Trotz Apples Bemühungen, es mit Funktionen wie dem Stage Manager zu einem Multitasking-Gerät zu machen, hat das iPad damit zu kämpfen, ein echtes Produktivitätsgerät wie der Mac zu werden, und befindet sich jetzt in einem Schwebezustand zwischen Apples anderen Angeboten. „Das Gerät hat seinen ursprünglichen Zweck verloren und ist zu einem eher verwirrenden Teil von Apples Produktportfolio geworden“, schreibt Gurman zum iPad.

Was die Vision Pro betrifft, „wird es einige Hardware-Upgrades, eine Reihe von Software-Updates und eine weitaus bessere Unterstützung durch App-Entwickler und Content-Macher brauchen, um das Headset tatsächlich zu dem iPad-Ersatz zu machen, der es sein könnte“, fügt Gurman hinzu.

