Apple hat sich in den letzten Tagen mit einem internen Memo an autorisierte Service-Provider gerichtet und beseitigt, dass der Hersteller derzeit vereinzelte Touch-Eingabeprobleme untersucht, die in Kombination mit der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 bekannt geworden sind.

Apple untersucht vereinzelte Touch-Probleme bei der Apple Watch 9 und Ultra 2

Aus dem internen Apple Schreiben, welches den Kollegen von Macrumors vorliegt, heißt es, dass vereinzelte Kunden darüber berichten, dass bei ihrer Apple Watch 9 oder Apple Watch Ultra 2 ungewöhnliche Toucheingaben auf dem Display auftreten. Dies wird von einigen Kunden als „Geistereingaben“ beschrieben.

Laut Apple kann das Problem dazu führen, dass das Display der Betroffenen Geräte „unregelmäßig springt“ oder ein anderes unerwartetes Verhalten zeigt, ohne dass eine Benutzerinteraktion erfolgt. Weiter heißt es in dem Schreiben, dass es auch vorkommen kann, dass ein Anruf unbeabsichtigt initiiert wird oder Anwneder daran hindert, den Passcode des Geräts einzugeben.

Zunächst einmal empfiehlt Apple allen betroffenen Kunden, das neueste watchOS-Update einzuspielen. Dies impliziert, dass Apple hofft, dass es sich um ein Softwareproblem handelt. Weitere Details nennt Apple nicht.

Autorisierte Apple Service Provider sind angewiesen, betroffenen Apple Watch Modelle nicht zu reparieren. Stattdessen sollen sie einen kompletten Neustart initiieren, indem die seitliche Taste und die digitale Krone 10 Sekunden lang gedrückt wird, bis das Apple Logo erscheint.

