Die Ereignisse wiederholen sich in regelmäßigen Abständen. Nun ist Apple dazu übergegangen, die finale Version von iOS 17.3 nicht mehr zu signieren. Dies hat einen einfachen Grund: Mittlerweile steht iOS 17.3.1 zur Verfügung und die „ältere“ Version wird nicht mehr benötigt.

Downgrade auf iOS 17.3 nicht mehr möglich

Das Prozedere sieht wie folgt aus. Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Auch wenn wir es in den letzten Jahren äußerst selten erlebt haben, kann es manchmal sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren.

Kürzlich hat Apple die Signatur von iOS 17.3 eingestellt. Eine solche Maßnahme findet für gewöhnlich kurz nach der Freigabe einer neuen iOS-Version statt. Diese Strategie ist Teil des umfassenderen Ansatzes von Apple, um sicherzustellen, dass die Benutzer die sicherste und aktuellste Version ihres Betriebssystems erhalten. Mit der Einstellung der Signatur älterer iOS-Versionen will Apple zudem verhindern, dass Anwender auf weniger sichere und anfälligere Versionen zurückgreifen.

Mit dem Update auf iOS 17.3.1 hat Apple ausschließlich unter der Haube gearbeitet. So wurde ein Problem behoben, bei dem Text bei der Eingabe unerwartet doppelt angezeigt wurde oder sich überlappte. Darüberhinaus hat Apple weitere kleinere Fehler beseitigt.

Parallel dazu ist iOS 17.4 in Arbeit (aktuell sind wir bei der Beta 3). Dieses wird spätestens am 07. März 2024 veröffentlicht, wenn das Gesetz über digitale Märkte in der EU in Kraft trifft und Apple Anpassungen an iOS, Safari und dem App Store vornehmen muss.

