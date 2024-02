Microsoft verfolgt derzeit keine Pläne, seine Xbox Cloud Gaming App für iOS zur Verfügung zu stellen. Der Grund liegt augenscheinlich darin, dass Microsoft unter den gegebenem Bedingungen keine Möglichkeit sich, den Service ausreichend zu monetarisieren.

Microsoft plant keine Xbox Cloud Gaming App für iOS

Für Nutzer in der EU stehen große Änderungen bevor. Am 07. März tritt das Gesetz über digitale Märkte in Kraft. Nahezu alle großen Technologie-Konzerne sind betroffen und so hat auch Apple weitreichende Anpassungen für iOS, Safari und den App Store für Anwender in der EU angekündigt.

Unter anderem hat Apple neue Optionen für das Streamen von Spielen angekündigt, so dass grundsätzlich Services, wie z.B. Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce NOW als eigenständige iPhone- und iPad-Apps auf den Geräten zur Verfügung gestellt werden könnten.

Nun hat Microsoft einer Xbox Cloud Gaming App für iOS allerdings eine Absage erteilt. Phil Spencer – Chef der Microsoft Abteilung für Unterhaltungsprodukte – hat gegenüber The Verge bestätigt, dass sein Unternehmen Xbox Cloud Gaming App für iOS nicht veröffentlichen wird. Als Grund nannte er fehlende Monetarisierungsmöglichkeiten. Zudem gab er zu Protokoll, dass Apples Anpassungen zu kompliziert seien und nicht weit genug reichen, um den Wettbewerb fördern.

Wir haben keine ausreichenden Möglichkeiten, um Xbox Cloud Gaming auf iOS zu monetarisieren. Ich denke, dass der Vorschlag von Apple – und ich fand Sarah Bonds Kommentare dazu richtig – nicht weit genug geht, um eine Öffnung herbeizuführen. Man könnte sogar sagen, dass sie in gewisser Weise in die entgegengesetzte Richtung gehen, aber sie gehen definitiv nicht weit genug, um den Wettbewerb auf der weltweit größten Gaming-Plattform zu eröffnen. Wir werden weiterhin mit den Regulierungsbehörden sowie Apple und Google zusammenarbeiten, um Raum für alternative Schaufenster zu schaffen. Ich bin ein großer Fan der Funktionsweise von Windows, und es gibt einen Microsoft Store unter Windows, es gibt Steam, es gibt den Epic Games Store, es gibt GOG. Es gibt Alternativen, und ich denke, dass alternative Wege für Menschen, Dinge zu kaufen, sowohl für Verbraucher als auch für Schöpfer etwas Gutes schaffen. Ich denke, die größte Plattform für Gamer, die mobil ist, sollte das Gleiche haben.

Spencer bezieht sich mit seiner Aussage auf einen Kommentar von Sarah Bonds auf X.. Die Xbox-Chefin gab zu verstehen, dass die Maßnahmen von Apple zur Erfüllung des Gesetzes über digitale Märkte ein Schritt in die Flasche Richtung seien.

