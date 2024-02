Was sich in der iOS 17.4 Beta bereits angedeutet hat, ist nun offiziell. Apple streicht die Unterstützung für Progressive Web-Apps (PWAs) für iPhone-Nutzer in der Europäischen Union. In einem Update auf der hauseigenen Entwickler-Webseite erklärt Apple, dass das Unternehmen die Homescreen-Apps für Nutzer in der EU entfernt, weil die Anpassung an den Digital Markets Act (DMA) „eine völlig neue Integrationsarchitektur“ erfordern würde.

Entfernung der Homescreen-Web-Apps in iOS 17.4

In dem Beitrag argumentiert Apple, dass Web-Apps „direkt auf WebKit“ – der von Safari verwendeten Engine – aufgebaut sind, was es den Web-Apps ermöglicht, „mit dem Sicherheits- und Datenschutzmodell für native Apps auf iOS übereinzustimmen“. Mit der Änderung in iOS 17.4 fungieren Webseiten, die dem Homescreen hinzugefügt werden, nur noch als Lesezeichen, die einen neuen Tab im Browser öffnen, und somit nicht mehr als (potenziell) eigenständige Dienste agieren.

Damit fallen Funktionen wie das Senden von Benachrichtigungen und die Anzeigen von Badges weg – eine Funktion, die Apple erst letztes Jahr zu Web-Apps hinzugefügt hat. Die PWAs auf iOS sind auch in der Lage, Daten getrennt von ihrer Browserinstanz zu speichern. Einige Dienste, wie z. B. Facebook Gaming oder GeForce Now nutzen Web-Apps, um den Apple App Store zu umgehen.

Im Rahmen des iOS 17.4 Updates werden in der EU die Web-Apps auf dem Homescreen entfernt – doch warum? Apple bestätigt, dass es sich dabei um eine notwendige Maßnahme zur Einhaltung der Vorschriften handelt. Im Rahmen des Digital Markets Act ist Apple gezwungen, alternative Browser-Engines zu unterstützen, was das Browsing-Erlebnis auf dem iPhone grundlegend verändert. Gegenwärtig basieren alle iOS-Browser auf Apples WebKit.

Sicherheitsbedenken führen zu Entfernung von Web-Apps

Die Einhaltung der Vorschriften bringt eine Reihe von technischen Herausforderungen mit sich. Apple weist darauf hin, dass die Integration dieser alternativen Engines in die bestehende iOS-Architektur, insbesondere für Webanwendungen auf dem Homescreen, erhebliche Sicherheits- und Datenschutzbedenken aufwirft. Um diese Probleme zu lösen, wäre eine völlig neue Integrationsarchitektur erforderlich, eine Aufgabe, die Apple angesichts der geringen Nutzerakzeptanz dieser Web-Apps und der anspruchsvollen Anforderungen des DMA für unpraktisch hält. Um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, hat sich Apple daher entschlossen, diese Funktion in der EU ganz zu entfernen.

Auswirkungen für Nutzer und Entwickler

Die Abschaffung der Webanwendungen in iOS 17.4 hat sowohl für iPhone-Nutzer als auch für Entwickler in der EU spürbare Auswirkungen. Für die Nutzer bedeutet diese Änderung den Verlust einer bequemen Möglichkeit, direkt vom Homescreen aus auf Webanwendungen zuzugreifen.

Für Entwickler bedeutet dieses Update eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise, wie Web-Apps auf iPhones verteilt und aufgerufen werden. Es unterbricht möglicherweise die Entwicklungs- und Benutzerbindungsstrategien derjenigen, die sich auf diese Funktion verlassen haben.

Nachfolgend ein Auszug aus Apples Erklärung, die auf der Entwickler-Webseite veröffentlicht wurde:

„Das iOS-System bietet traditionell Unterstützung für Homescreen-Webanwendungen, indem es direkt auf WebKit und dessen Sicherheitsarchitektur aufbaut. Diese Integration bedeutet, dass Homescreen-Web-Apps so verwaltet werden, dass sie mit dem Sicherheits- und Datenschutzmodell für native Apps auf iOS übereinstimmen, einschließlich der Isolierung des Speichers und der Erzwingung von Systemaufforderungen zum Zugriff auf datenschutzrelevante Funktionen auf einer Site-Basis. Ohne diese Art der Isolierung und Umsetzung könnten böswillige Web-Apps Daten von anderen Web-Apps lesen und deren Berechtigungen übernehmen, um ohne Zustimmung des Nutzers Zugriff auf die Kamera, das Mikrofon oder den Standort des Nutzers zu erhalten. Browser könnten auch Webanwendungen auf dem System installieren, ohne dass der Nutzer dies bemerkt und zustimmt. Um die komplexen Sicherheits- und Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit Web-Apps, die alternative Browser-Engines verwenden, zu berücksichtigen, müsste eine völlig neue Integrationsarchitektur entwickelt werden, die es derzeit in iOS nicht gibt und die angesichts der anderen Anforderungen des DMA und der sehr geringen Nutzerakzeptanz von Web-Apps auf dem Homescreen nicht realisierbar war. Um die Anforderungen der DMA zu erfüllen, mussten wir daher die Funktion der Homescreen-Web-Apps in der EU entfernen.“

