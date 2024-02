Apple arbeitet intensiv an der Integration fortschrittlicher KI-Funktionen in seine Produkte, insbesondere Siri und die Nachrichten-App sollen hiervon profitieren. Die neuesten Gerüchte deuten auch auf ein bedeutendes Upgrade der Spotlight-Suchfunktion hin. Ein Bericht von Bloomberg enthüllt, dass Apple mit der Integration von Large Language Models in Spotlight experimentiert, was die Funktion in ein viel leistungsfähigeres Tool verwandeln könnte. Außerdem heißt es, dass Apple seine Programmiersoftware Xcode mit KI-Funktionen erweitern will.

Aktuelle Funktionen der Spotlight-Suche

Die Spotlight-Suche, das vielseitige Suchprogramm von Apple, ist eine vertraute Funktion für Nutzer von iPhones, iPads und Macs. Sie ermöglicht es den Nutzern, Dokumente und Dateien auf ihren Geräten zu finden, einfache Websuchen durchzuführen und auf Informationen wie Wetterberichte und Sportergebnisse zuzugreifen.

Trotz seiner Nützlichkeit ist der Funktionsumfang von Spotlight relativ begrenzt, speziell im Vergleich zu fortschrittlicheren Suchwerkzeugen, die auf dem Mac verfügbar sind, wie Raycast und Alfred. Diese Einschränkungen haben dazu geführt, dass sich einige Nutzer nach einer vielseitigeren und intelligenteren Suchfunktion für ihre Apple-Geräte sehnen.

KI-Upgrade für die Spotlight-Suche

Die laut Bloomberg geplante Überarbeitung der Spotlight-Suche basiert auf der Integration von Large Language Models (LLMs), einer modernen KI-Technologie. Es wird erwartet, dass Spotlight durch die Integration von LLMs über seinen derzeitigen Umfang hinausgeht und es den Nutzern ermöglicht, komplexere Aufgaben auszuführen und tiefer mit ihren Anwendungen zu interagieren. Die Technologie funktioniert, indem riesige Datenmengen in die Software eingespeist werden und diese so trainiert wird, dass sie ein breiteres Spektrum an Abfragen und Befehlen versteht und darauf reagiert.

Neue Funktionen und Möglichkeiten

Die voraussichtliche neue Version von Spotlight verspricht einen großen Funktionssprung. So könnten bestimmte Funktionen von Anwendungen direkt über die Suchleiste aufgerufen werden. Darüber hinaus könnte Spotlight komplizierte Suchanfragen verarbeiten und detaillierte sowie kontextbezogene Antworten geben. Dies wäre ein bedeutender Unterschied zu der derzeitigen Rolle von Spotlight, die sich weitgehend auf das Starten von Apps und die Websuche beschränkt.

Auch wenn der Bericht von Bloomberg darauf hindeutet, dass sich diese neue Version von Spotlight noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet und es noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum gibt, ist das Potenzial, das sie birgt, immens. Sie könnte die Art und Weise, wie Nutzer mit ihren Apple-Geräten interagieren, neu definieren und alltägliche Aufgaben nahtloser und intuitiver gestalten. Wenn Apple die LLM-Technologie in die Spotlight-Suche integriert, könnten wir ein intuitiveres, reaktionsschnelleres und vielseitigeres Tool erhalten, wobei Spotlight mehr wie ein persönlicher Assistent als ein reines Suchwerkzeug funktionieren würde.

KI-Unterstützung für Xcode

Dem Bericht von Bloomberg zufolge hat Apple auch die internen Tests neuer generativer KI-Funktionen für seine Programmiersoftware Xcode ausgeweitet und plant, diese noch in diesem Jahr für Drittentwickler freizugeben. Ähnlich wie Microsofts GitHub Copilot und Amazons CodeWhisperer wendet Apples neues Programmiertool ein LLM an, um Code-Strings vorherzusagen und zu vervollständigen und möglicherweise Code zum Testen von Anwendungen zu schreiben.

Berichten zufolge hat Apple noch viele weitere Einsatzzwecke für die Möglichkeiten moderner KI-Modelle geplant, wie die automatische Erstellung von Wiedergabelisten in Apple Music oder Diashows in Keynote. Spannend wird auch der bereits erwähnte KI-Einsatz für Siri und die Nachrichten-App sein. So soll Siri und die Nachrichten-App unter anderem komplexe Fragen beantworten und Sätze automatisch vervollständigen können.

Während die genauen Details noch unklar sind, ist es offensichtlich, dass Apple erhebliche Ressourcen in die Entwicklung dieser neuen, intuitiven KI-Technologien investiert. Es wird erwartet, dass Apple auf der diesjährigen WWDC, auf der iOS 18 vorgestellt wird, eine Reihe von KI-basierten Tools ankündigen wird.

