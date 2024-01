Apple arbeitet intensiv an der Integration fortschrittlicher KI-Funktionen in seine Produkte, insbesondere in Siri und der Nachrichten-App. Jüngste Entdeckungen in der iOS 17.4 Beta deuten darauf hin, dass das Unternehmen nicht nur sein eigenes großes Sprachmodell (Large Language Model – LLM) entwickelt, sondern auch mit der renommierten KI-Technologie ChatGPT experimentiert.

Siri und Nachrichten: Auf dem Weg zu intelligenterer Interaktion

Es wird allgemein erwartet, dass Apple im Juni mit iOS 18 wichtige neue KI-Funktionen vorstellt. Code, der von 9to5Mac in der ersten Beta von iOS 17.4 entdeckt wurde, zeigt, dass Apple bereits jetzt an einer neuen Version von Siri arbeitet, die von einem LLM angetrieben wird, mit ein wenig Hilfe aus anderen Quellen. In der Tat scheint Apple unter anderem die ChatGPT-API von OpenAI zu verwenden. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das Unternehmen OpenAI-Modelle verwenden wird, um seine Funktionen für künstliche Intelligenz in iOS 18 zu betreiben. Stattdessen testet Apple hier seine eigenen KI-Modelle mit Lösungen von Drittanbietern.

Insgesamt deutet der Code von iOS 17.4 darauf hin, dass Apple vier verschiedene KI-Modelle testet. Dazu gehört Apples internes Modell namens „Ajax“. iOS 17.4 zeigt, dass es zwei Versionen von AjaxGPT gibt, darunter eine, die direkt auf dem Gerät verarbeitet wird und eine, die eine Internetverbindung benötigt. Zu den anderen Modellen, auf die iOS 17.4 verweist, gehören das bereits erwähnte ChatGPT sowie FLAN-T5. FLAN-T5 ist ein Open-Source-Sequenz-zu-Sequenz-Modell für ein LLM, das auch kommerziell genutzt werden kann.

Die in der Beta-Version von iOS 17.4 gefundenen Hinweise zeigen zudem, dass Apple an einem neuen Framework mit dem Namen „SiriSummarization“ arbeitet. Dieses Framework soll Siri und die Nachrichten-App mit erweiterten KI-Fähigkeiten ausstatten, darunter Befehle wie „bitte zusammenfassen“ und „bitte diese Frage beantworten“.

Die Integration von KI in Produkte wie Siri und die Nachrichten-App ist für Apple ein entscheidender Schritt, um im technologischen Wettbewerb zu bestehen. Während die genauen Details noch unklar sind, ist es offensichtlich, dass Apple erhebliche Ressourcen in die Entwicklung dieser neuen, intuitiven KI-Technologien investiert. Diese Entwicklungen könnten nicht nur die Nutzererfahrung verbessern, sondern auch neue Standards in der KI-basierten Interaktion setzen.

