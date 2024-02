Apple intensiviert angeblich die Arbeiten an einem smarten Ring, der am Finger getragen wird und verschiedene biometrische Merkmale des Anwender verfolgt. So heißt es in einem aktuellen Bericht, der uns aus Südkorea erreicht.

Apple arbeitet angeblich an smartem Ring

In den vergangenen Jahren sind uns bereits mehrere Patente über den Weg gelaufen, die darauf hindeuten, das sich Apple zumindest mit einem smarten Ring beschäftigt. Nun heißt es, dass Apple die Entwicklung intensiviert. Der Grund hierfür könnte sein, dass sich auch Samsung damit beschäftigt, ein entsprechendes Produkt auf den Markt zu bringen.

Electronic Times berichtet, dass Apple den Markt genau beobachtet und darauf geachtet hat, dass es Anzeichen dafür gibt, dass ein Smart Ring eine beliebte, weniger aufdringliche Alternative zu einer Uhr sein könnte, die man länger tragen kann und mit der man leichter schlafen kann. Erwägt Apple tatsächlich die Erweiterung seines Wearables-Portfolio?

Die Gerüchte keinem auf, während Samsung die Vorstellung eines Galaxy Rings in der zweiten Jahreshälfte im Rahmen eines zweiten Galaxy Unpacked Events vorbereitet. Einen smarten Ring hatten die Südkoreaner am Ende ihres ersten Galaxy Unpacked Event im Januar angeteasert. Laut eines Brancheninsiders soll die Kommerzialisierung eines solchen Produkte unmittelbar bevorstehen.

Neben seiner angeblichen Fähigkeit, den Blutfluss zu messen, soll der Galaxy Ring auch über eine EKG-Funktion, Schlafverfolgung und Funktionen zur Steuerung anderer Geräte und zur Durchführung drahtloser Zahlungen verfügen. Das Gerät wird voraussichtlich in mehreren Größen erhältlich sein.

