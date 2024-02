Apple testet intern ein neues ChatGPT-ähnliches generatives KI-Tool, das es Mitarbeitern ermöglichen wird, zukünftig schnelleren technischen Support anzubieten. Wann das Tool bei Apple standardmäßig eingesetzt wird, ist aktuell nicht bekannt.

AppleCare Support testet KI-Werkzeug „Ask“

Generative KI ist beliebter denn je und ChatGPT gehört sicherlich zu den namhaftesten Werkzeugen. Auch Apple beschäftigt sich hinter verschlossenen Türen intensiv mit der Materie und lotet aus, in welchen Bereichen das Unternehmen Generative KI verstärkt einsetzen kann. So sollen unter anderem iOS 18 und Co. in diesem Bereich aufgewertet und deutlich intelligenter werden. Apple CEO Tim Cook gab kürzlich zu verstehen, dass sein Unternehmen viel Zeit und Aufwand in Generative KI investiert.

Doch nicht nur Apples Betriebssysteme sollen profitieren, auch in vielen weiteren Unternehmensbereichen könnte Generative KI zum Einsatz kommen. Den Kollegen von Macrumors wurde nun zugeflüstert, dass Apple kürzlich ein Pilotprogramm gestartet, das ausgewählten AppleCare-Supportberatern Zugang zu einem neuen Tool namens „Ask“ bietet. Dieses kann automatisch Antworten auf technische Fragen, die das Unternehmen von Kunden erhalten hat. Support-Mitarbeiter können diese Informationen dann in Online-Chats oder am Telefon im Kundenkontakt verwendet werden.

„Ask“ greift dabei auf Apples interne Wissensdatenbank zurück und Support-Mitarbeiter können eine Antwort als „hilfreich“ oder „nicht hilfreich“ bewerten. Support-Mitarbeiter können pro Thema bis zu fünf Folgefragen stellen. Im weiteren Verlauf soll das Tool in einem größeren Feldtest eingesetzt werden Apple empfiehlt teilnehmenden Mitarbeitern, in jedem Fall zunächst „Ask“ zu verwenden, bevor sie herkömmliche Suchmethoden verwenden oder einen leitenden Berater um Informationen bitten.

Wie eingangs erwähnt, wird Generative KI in diesem Jahr eine große Rolle bei Apple spielen. Es wird erwartet, dass Generative KI zahlreiche neue Möglichkeiten in iOS 18 und Co. einfließen lässt und Bestandteil von Siri, Spotlight, Nachrichten, Health, Numbers, Pages, Keynote und mehr sein wird.

