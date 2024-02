Der Apple Original-Film „Killers of the Flower Moon“ schwimmt weiterhin auf einer Erfolgswelle. Nun wurde „Killers of the Flower Moon“-Schauspielerin Lily Gladstone als erste indigene Darstellerin, die bei den 30. jährlichen Screen Actors Guild Awards in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ ausgezeichnet.

Apple TV+ gewinnt SAG Award

Apples „Killers of the Flower Moon“-Schauspielerin Lily Gladstone schrieb bei den 30. Annual Screen Actors Guild (SAG) Awards Geschichte. Sie wurde als erste indigene Darstellerin überhaupt, für ihre herausragende Leistung in Martin Scorseses gefeiertem, zehnfach für den Oscar nominierten Film „Killers of the Flower Moon“ als „Beste Hauptdarstellerin“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnung folgt auf Gladstones historischen Gewinn des Golden Globe Award für die beste Leistung in „Killers of the Flower Moon“. Zudem wurde die Schauspielerin für den diesjährigen Oscar nominiert. Der Apple Original Film erhielt außerdem über 200 Auszeichnungen von über 30 Kritikergruppen weltweit und wurde von der New York Times und dem New Yorker als bester Film des Jahres 2023 sowie vom New York Film Critics Circle als bester Film ausgezeichnet.

„Killers of the Flower Moon“ spielt um die Wende des 20. Jahrhunderts, als Öl der Osage-Nation ein Vermögen einbrachte und sie über Nacht zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde. Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, manipulierten, erpressten und so viel Osage-Geld wie möglich stahlen, bevor sie zum Mord griffen. „Killers of the Flower Moon“ basiert auf einer wahren Begebenheit und wird anhand der unwahrscheinlichen Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Gladstone) erzählt. Es ist eine epische Western-Krimi-Saga, in der wahre Liebe auf unaussprechlichen Verrat trifft. „Killers of the Flower Moon“ mit Robert De Niro und Jesse Plemons wird von Martin Scorsese nach einem Drehbuch von Eric Roth und Scorsese inszeniert, das auf dem Bestseller von David Grann basiert.

