Seit Anfang dieses Monats ist Apple Vision Pro im Handel. Die ersten Reviews sind weitestgehend positiv verlaufen, nichtsdestotrotz gibt es noch reichlich Luft nach oben. In den kommenden Jahren wird Apple seinen räumlichen Computer sowohl auf der Hardware- als auch Softwareseite weiterentwickeln. In der Standardausführung kostet Vision Pro 3.499 Dollar. Mit 1TB Speicher und Zubehör könnt ihr allerdings auch 4.500 Dollar für das Gerät ausgeben. Doch wie hoch sind die Materialkosten?

Apple Vision Pro: Materialkosten sollen bei 1.542 Dollar liegen

Mit seinen 3.499 Dollar ist Vision Pro verhältnismäßig teuer, zumindest im Vergleich zu Metas Quest 3 mit seinen 499 Dollar. Der Vergleich hinkt allerdings, da Vision Pro ein anderes Konzept verfolgt und schlicht und einfach mehr Technik verbaut ist.

Eine erster Schätzung der Analysten von Omdia hat ergeben, dass die Materialkosten von Vision Pro bei 1.542 Dollar betragen. Darin sind die Kosten für Forschung und Entwicklung, Verpackung, Marketing, Software nicht enthalten.

Der teuerste Teil des Headsets ist das 1,25 Zoll große Sony Semiconductor-Display, das vor dem Auge des Anwenders platziert wird. Glaubt man der Einschätzung von Omdia, so zahlt Apple für die verwendeten „Micro OLED“-Displays rund 228 US-Dollar. Vision Pro benötigt zwei dieser Displays, für jedes Auge eins. Insgesamt haben die Displays des Vision Pro laut Apple mehr als 23 Millionen Pixel.

Die zweitteuerste Komponente des Vision Pro ist der Prozessor, dies umfasst den M2-Chip, der auch beim aktuellen MacBook Air zum Einsatz kommt, sowie den R1-Chip. Hierbei handelt es sich um einen speziell entwickelten Chip für die Verarbeitung von Video-Feeds und anderen Sensoren auf dem Gerät.

Wie eingangs erwähnt, sind die Kosten für Forschung und Entwicklung, Verpackung, Marketing, Software in der Einschätzung von 1.542 Dollar nicht enthalten. Insbesondere die Entwicklung dürfte in diesem Fall einen großen Beitrag leisten. Apple Vision Pro war mehrere Jahre in der Enwtwicklung und über 5.000 Patente sind mit in das Gerät eingeflossen.

Inwiefern die 1.542 Dollar passen – oder eben nicht – kann nur Apple mit Sicherheit sagen. Allerdings ist von offizieller Seite keine Aussage zu erwarten. Zumindest erhalten wir von Omdia eine grobe Einschätzung, wie hoch die Materialkosten sind.

Über den internationalen Start hat sich Apple bislang noch nicht geäußert. Es wird gemunkelt, dass das Apple Headset spätestens ab Mai in weiteren Ländern erhältlich sein wird.

