Technische Informationen, die auf X geteilt wurden, haben Chip-Details für 16 kommende Apple-Geräte in Umlauf gebracht. Die Informationen stammen von einem privaten Account, weswegen keine öffentliche Einsicht in den Beitrag möglich ist. MacRumors hatte jedoch offensichtlich eine Einsicht in die Daten und erklärt, dass der Leaker für seine genauen Angaben zu zukünftigen Apple-Produkten bekannt ist. Die Liste enthält unter anderem Geräte mit den Chips A14 Bionic, A17 Pro und M2, was auf neue iPad-Modelle und möglicherweise einen HomePod mit Display hindeutet.

Einblicke in zukünftige Apple-Produkte

Acht unveröffentlichte Apple-Geräte mit den Chips A14 Bionic, A17 Pro und M2 sind in der Liste der Chip-Identifikatoren (CPIDs) aufgeführt. Es handelt sich um zwei kommende A14 Bionic und A17 Pro Geräte und vier kommende M2 Geräte. MacRumors geht davon aus, dass sie sich auf die folgenden Produkte beziehen.

Der A14 Bionic könnte in einem iPad (11. Generation) in Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular Konfigurationen Platz finden. Die Modellnummer stimmt jedoch nicht mit dem überein, was für das iPad (11. Generation) erwartet wird, also könnte es sich stattdessen auch um ein modifiziertes iPad (10. Generation) in Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular Konfigurationen oder möglicherweise um einen HomePod mit Display handeln.

Der A17 dürfte für das iPad mini (7. Generation) in Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular Konfigurationen gedacht sein. Hierbei könnte es sich um den A17 Pro Chip oder eine A17 Variante handeln.

Auch der M2 ist vertreten und wird aller Voraussicht das iPad Air (6. Generation) mit 10,9 und 12,9 Zoll Display und in Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular Konfigurationen antreiben.

Für die iPhone 16 Reihe und das iPad Pro der nächsten Generation wurden acht weitere Kennungen aufgedeckt, die auf die Einführung von zwei unveröffentlichten Chips hindeuten. Hierbei könnte es sich um den A18 handeln, der beim gesamten iPhone 16 Lineup zum Einsatz kommen soll, wobei die Pro-Modelle möglicherweise eine Variante mit der Bezeichnung „A18 Pro“ erhalten. Diese Differenzierung entspricht früheren Mustern der Chipentwicklung von Apple, die eine angepasste Leistung für verschiedene Geräteklassen bietet.

