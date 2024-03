Am gestrigen Freitag ist die neue Serie „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ auf Apple TV+ angelaufen. Wir wir es mittlerweile von Apple gewohnt sind, werden neue Original-Serien und -Filme durch kurze YouTube-Videos begleitet. Ab sofort steht ein An-Inside-Look-Video zu „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ bereit.

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin — An Inside Look

Anfang dieses Jahres wurde neue Apple Original-Serie „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ (deutscher Titel: „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“) angekündigt. Gestern feierte diese ihre Premiere auf dem Apple Video-Streaming-Portal.

Die Serie wird wie folgt beschrieben

„In ‚The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin‘ begibt sich Dick Turpin (Fielding) auf eine Reise voller absurder Eskapaden, als er zum widerwilligen Anführer einer Bande von Gesetzlosen wird – und die Aufgabe erhält, den korrupten Gesetzeshüter und selbsternannten Diebesfänger Jonathan Wilde (Bonneville) zu überlisten. In dieser ehrfurchtslosen Nacherzählung, die im 18. Jahrhundert spielt, ist Turpin der berühmteste, aber auch ungewöhnlichste Straßenräuber, dessen Erfolg sich vor allem auf seinen Charme, seine Effekthascherei und sein tolles Haar gründet. Zusammen mit seiner Bande liebenswerter Gauner durchlebt Turpin die Höhen und Tiefen seiner neuen Unternehmungen, einschließlich einer Begegnung mit einer Berühmtheit, während er versucht, den Fängen eines Räubers zu entkommen.“

Um euch einen weiteren Einblick in die Serie zu verschaffen, hat Apple TV+ ein An-Inside-Look-Video veröffentlicht.

