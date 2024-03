Noch keine 24 Stunden ist es her, dass Apple am gestrigen Montag das neue 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air mit M3-Chip präsentiert hat. Gleichzeitig stellte der Hersteller das 15 Zoll MacBook Pro mit M2-Chip und die M1-Modelle ein. Eine Tatsache fiel bei der Ankündigung der neuen Modelle direkt ins Auge. Apple thematisierte künstliche Intelligenz stärker als wird es von Apple gewohnt sind.

Apple: „MacBook Air nach wie vor der weltweit beste Consumer Laptop für KI“

Wirft man einen Blick auf die begleitende Apple Pressemitteilung, so geht der Hersteller direkt zum Anfang der Mitteilung darauf ein, dass das „MacBook Air nach wie vor der weltweit beste Consumer Laptop für KI“ ist. Während Apple beim iPhone immer mal wieder KI und maschinelles Lernen erwähnt hatte, scheint dies beim Mac ein Novum zu sein.

Im weiteren Verlauf der Pressemitteilung widmet Apple dem Thema KI sogar einen eigenen Abschnitt und bezieht sich auch bei den Leistungsdaten zum M3-Chip auf künstlicher Intelligenz. So schreibt Apple beispielsweise, dass das Verbessern eines Bildes mit KI mit dem Super Resolution Feature von Photomator bis zu 40 Prozent schneller als beim 13″ Modell mit dem M1 Chip ist, und bis zu 15-mal schneller für Anwender, die noch kein Upgrade auf einen Mac mit Apple Chip gemacht haben.

Im weiteren Verlauf heißt es

Durch den Wechsel zu Apple Chips ist jeder Mac eine großartige Plattform für KI. Der M3 hat eine schnellere und effizientere 16-Core Neural Engine und Beschleuniger in der CPU und GPU. Das verbessert die Leistung von maschinellem Lernen auf dem Gerät und macht das MacBook Air zum weltweit besten Consumer Laptop für KI. macOS nutzt diese unglaubliche KI Performance für Features, mit denen Nutzer produktiver und kreativer sein können. Dazu gehören leistungsstarke Kamerafeatures, Funktionen, die in Echtzeit Sprache in Text umwandeln, Übersetzung, Textvorschläge, visuelles Verständnis, Bedienungshilfen und mehr. Mit einem umfassenden Ökosystem an Apps, die fortschrittliche KI Features ermöglichen, können Nutzer alles machen, was sie möchten – von der Überprüfung ihrer Hausaufgaben mit der KI Mathehilfe in Goodnotes 6 über die automatische Verbesserung von Fotos in Pixelmator Pro bis zum Entfernen von Hintergrundgeräuschen in einem Video mit CapCut. Zusammen mit der Architektur für gemeinsamen Arbeitsspeicher der Apple Chips kann das MacBook Air auch optimierte KI Modelle, darunter große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) und Diffusionsmodelle für die Bilderzeugung, lokal mit großer Leistung ausführen. Zusätzlich zur On-Device Performance unterstützt das MacBook Air Cloud-basierte Lösungen. So können Anwender leistungsstarke Apps für Produktivität und Kreativität ausführen, die die Power von KI nutzen, wie Microsoft Copilot für Microsoft 365, Canva und Adobe Firefly.

Wirft man einen Blick auf die Pressemitteilung zum MacBook Pro mit M3, M3 Pro und M3 Max, die im vergangenen Herbst auf den Markt gekommen sind, so hat Apple die Bezeichnung „KI“ nicht ein einziges Mal erwähnt.

Was könnte das bedeuten? ChatGPT, Microsoft Copilot und Co. sind in aller Munde und zuletzt forderten Apple Aktionäre, dass Apple seine KI-Pläne offenlegt. Die Tatsache, dass Apple künstliche Intelligenz bei der Ankündigung der neuen MacBook Air in den Fokus stellt, ist für uns ein Zeichen dafür, dass Apple hinter den Kulissen intensiv an der Materie arbeitet und andeuten möchte, dass man in Cupertino das Thema auf dem Schirm hat und an KI-Funktionen arbeitet. Aktuell rechnen wir damit, dass KI im Rahmen der Apple Worldwide Developers Conference, die wahrscheinlich Anfang Juni stattfinden wird, besonders im Fokus steht und Apple diesbezüglich verschiedene Ankündigungen machen wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren