Ende Februar und passend zum Mobile World Congress in Barcelona stellten Anker und seine Tochtergesellschaften verschiedene Produkten vor. Einige Neuheiten waren sofort erhältlich, während andere in den kommenden Wochen starten. Am heutigen 11. März starten soundcore Aero Fit Pro und soundcore Boom 2 in den Handel. Die Produktneuheiten bringen Schwung in jede Atmosphäre und bieten gleichzeitig kraftvollen Musikgenuss.

soundcore AeroFit Pro: Luftiger Tragekomfort mit Musik über dem Ohr

Soundcore deklariert die neuen AeroFit als das perfekte Werkzeug für Sportler und Outdoor-Enthusiasten. Sie bereichern eure Alltag, sei es für den Lieblings-Podcast beim Einkauf, entspannte Klänge beim Spaziergang im Wald oder für Radio-Dauerbeschallung im Home Office.

Der Hersteller schreibt

Die neuartigen Kopfhörer bieten ein einzigartiges Sound-Erlebnis, ohne die Umgebungsgeräusche zu vernachlässigen. Das Open-Ear Design der AeroFit Pro ermöglicht ein luftiges Tragegefühl, die spezielle Audiotechnologie sorgt für ein druckfreies Lauschen ohne Kopfhörer im Gehörgang. Mit einem 16,2 Millimeter großen Audiotreiber bieten die Ohrhörer klang- und bassstarken Sound, der direkt auf das Ohr übertragen wird. NutzerInnen tauchen auch bei intensiver sportlicher Belastung in ihre Lieblingssongs ein, LDAC-Codec und Spatial Audio-Unterstützung sei Dank. Und das auch bei Regen: Die AeroFit Pro sind durch die IPX5-Zertifizierung wasserfest und strotzen nur vor Ausdauer. Mit einer einzigen Ladung bieten sie 14 Stunden Wiedergabezeit, das mitgelieferte Lade Case ermöglicht insgesamt starke 46 Stunden Musikgenuss.

Preis & Verfügbarkeit

Die soundcore AeroFit Pro sind ab heute für 169,99 Euro in vier Farben (Blau, Schwarz, Lila, Weiß) auf der soundcore-Webseite, bei Amazon und weiteren Händlern erhältlich. Dazu gesellt sich der soundcore AeroFit mit 14 Millimeter Treiber, elf Stunden Nonstop-Akku und IPX7-Zertifizierung zum Preis von 129,99 Euro.

soundcore Boom 2 ist da

Der soundcore Boom 2 ist der neueste Zugang der beliebten Boom-Reihe. Zwei Lautsprecher und ein Subwoofer für die tiefen Frequenzen erzeugen ein dynamisches 60-Watt-Klangerlebnis. Ein Highlight des soundcore Boom 2 ist der Passivradiator mit zwei LED-Leuchten: Die integrierten Lichter an beiden Enden des Geräts, synchronisiert zum Rhythmus der Musik, verbessern nicht nur das Hörerlebnis, sondern schaffen auch eine stimmungsvolle Atmosphäre für eine dynamische Licht-Show.

soundcore Boom 2 bietet euch bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit – damit ist auch die längste Party gesichert – eine PowerBank-Funktion zum Aufladen und Smartphones und mehr, IPX7-Zertifizierung, einen praktischen Tragefgriff und viele mehr.

Ob am Pool, am Strand oder bei Regen – der Lautsprecher hält allen Standorten und Wetterbedingungen zuverlässig stand.

Preis & Verfügbarkeit

Der soundcore Boom 2 ist ab sofort zum Preis von 129,99 Euro auf der Webseite von soundcore und Amazon im Handel erhältlich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren