Trotz 13 Nominierungen bei den Oscars ging Apple TV+ leer aus und unterstreicht damit ein Jahr, in dem fast alle Streaming-Dienste bei den Academy Awards wenig Anklang fanden. Das Ergebnis wirft nicht nur Fragen über die sich entwickelnde Landschaft der Filmanerkennung auf, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die Herausforderungen und Strategien von Streaming-Plattformen im Streben nach filmischen Auszeichnungen.

Streaming-Dienste kämpfen um Anerkennung

Die vergangene Oscar-Verleihung unterstrich eine auffällige Diskrepanz zwischen Streaming-Plattformen und traditionellen Auszeichnungen für Kinofilme. Immerhin konnte Netflix in der Kategorie Live-Action-Kurzfilm mit „The Wonderful Story of Henry Sugar“ punkten. Doch gemessen an den Nominierungen der großen Streaming-Anbieter ist dies ein mageres Ergebnis, wenn man bedenkt, dass es insgesamt 32 Nominierungen für Streaming-Giganten wie Netflix und Apple TV+ gab. Dabei standen die Chancen für Apples „Flowers of the Killer Moon“ und „Napoleon“ sehr gut. Die Produktionen konnten sich zusammen 13 Nominierungen sichern. Ein Oscar sprang dabei jedoch nicht heraus.

Dabei konnte Apple im Jahr 2022 mit „CODA“ noch drei Oscars mit nach Hause nehmen, darunter die Auszeichnung zum besten Film. Im Juni 2023 hatte die Academy neue Regeln für die Oscar-Verleihung und insbesondere für den Preis für den besten Film eingeführt. Dabei geht es darum, wie lange ein Film in den Kinos gezeigt wird und wie weit er in den USA verbreitet ist. Angeblich soll das alles den Kinos helfen, was natürlich eine gute Sache ist.

Aber wo es für die meisten Kinofilme keinen Unterschied macht, macht es für die Streaming-Anbieter einen großen Unterschied. Sie müssen nun die Kosten für längere und breitere Kinostarts übernehmen. Das könnte dazu führen, dass die Filme weniger Zuschauer auf die Streaming-Anbieter ziehen – denn diese haben den Film bereits im Kino gesehen. Da die neuen Vorgaben vor allem Streaming-Anbieter trifft, liegt die Vermutung nahe, dass die Oscars gezielt die Chancen auf einen erneuten Gewinn verringern wollen.

Der Gewinn eines Oscars, insbesondere für den besten Film, hat traditionell einen immensen Wert für das Vermächtnis eines Films, was sich oft in zusätzlichen Kinostarts, gesteigerten Verkaufszahlen und anhaltender Popularität auf Streaming-Plattformen niederschlägt. Für Streaming-Dienste geht es bei solchen Siegen nicht nur um unmittelbare Gewinne, sondern auch um das Prestige, das die Zuschauer auf die Plattform lockt.

Der große Gewinner der diesjährigen Oscar-Verleihung war „Oppenheimer“ von Christopher Nolan. Der Film über den Erfinder der Atombombe räumte sieben Oscars ab, darunter die Auszeichnung als bester Film.

Für die Übersicht haben wir hier nochmals alle Nominierungen für Apple TV+:

Killers of the Flower Moon

Bester Film

Lily Gladstone, Schauspielerin in einer Hauptrolle

Robert De Niro, Schauspieler in einer Nebenrolle

Martin Scorsese, Regie

Filmschnitt

Kinematographie

Produktionsdesign

Kostümdesign

Musik (Original Score)

Wahzhazhe (A Song for My People), Music (Original Song)

Napoleon

Produktionsdesign

Kostümdesign

Visuelle Effekte

