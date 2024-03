Über das Wochenende informieren wir euch regelmäßig über den PowerOn-Newsletter von Mark Gurman. Der Apple-Insider hat seine sehr guten Apple Kontakte in den letzten Jahren nachgewiesen und teilt Woche für Woche seine neuesten Apple-Erkenntnisse mit der Außenwelt. Vergangenes Wochenende sprach Gurman unter anderem über neue iPads und Apple Car. Außer der Reihe hat Gurman nun eine Q&A-Session veranstaltet, bei der er ebenfalls auf spannende Themen eingegangen ist.

Apple arbeitet bereits am MacBook Pro mit M4-Chip

In der kürzlich stattgefunden Q&A-Session sprach Gurman unter anderem davon, dass Apple für Apple Car einen Prozessor entwickelt hat, der so leistungsstark ist, wie vier M2 Ultra Chips. Das der M2 Ultra der derzeit leistungsstärkste Apple Chip ist, kann man sich vorstellen wie leistungsstark der Chip für für Apple Car gewesen wäre.

Darüberhinaus sprach er auch über das MacBook Pro. Der Apple-Insider gab zu verstehen, dass Apple offenbar gerade mit der formellen Entwicklung eines neuen MacBook Pro mit M4-Chip begonnen habe. Vielmehr ist hierzu nicht bekannt und ehrlicherweise stellt diese Erkenntnis auch keine große Überraschung dar.

Im November 2020 kamen die ersten Macs mit M1-Chip auf den Markt. Im Juni 2022 folgte der M2-Chip und im Oktober 2023 stellte Apple die ersten Macs mit M3-Chips vor. Daraus lässt sich ableiten, dass Apple in etwas alle 1,5 Jahre eine neue Prozessor-Generation auf den Markt bringt. Sollte Apple diesem Rhythmus frei bleiben, so dürften wir in der ersten Jahreshälfte 205 erste Macs mit M4-Chip erleben. Natürlich ist es auch denkbar, dass Apple diese schon früher – oder auch später – ankündigt.

Das aktuelle MacBook Pro mit M3, M3 Pro und M3 Max kam im Oktober letzten Jahres auf den Markt. Auch dem iMac und zuletzt dem MacBook Air hat Apple bereits den M3-Chips verpasst. Lediglich der Mac mini, Mac Pro und Mac Studio sind noch mit dem M2 unterwegs.

Für die 2nm Technologie kommt der M4-Chip vermutlich noch zu früh. Der M4-Chip wird jedoch wahrscheinlich mit einer verbesserten Version des 3nm Prozesses von TSMC hergestellt, um die Leistung und Energieeffizienz zu verbessern.

