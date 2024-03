Apple arbeitet an einer Reihe neuer Gesten für künftige Versionen der Apple Watch, um die Benutzerinteraktion durch innovative Bedienelemente zu verbessern. Laut einer kürzlich eingereichten Patentanmeldung können diese Gesten Bewegungen wie eine horizontale Seitwärtsbewegung mit den Fingern, eine geballte Faust zum Auswählen von Schaltflächen oder zum Scrollen durch Nachrichten und sogar das Drehen des Handgelenks zum Navigieren durch vorgeschlagene Antworten umfassen.

Verbesserte Interaktion mit Gestensteuerungen

AssistiveTouch und die Doppeltipp-Funktion für die Apple Watch bietet bereits eine grundlegende watchOS-Steuerung über Gesten, die mit bestimmten Hand-, Finger- oder Handgelenkbewegungen aufgerufen werden. Nutzer können diese Gesten so einrichten, dass sie sich in watchOS mit Tippen und Doppeltippen vorwärts und rückwärts bewegen, ein Element durch Ballen der Faust auswählen und dergleichen.

Die in dem Patent vorgestellten Gesten deuten darauf hin, dass Apple eine umfangreichere Art der Interaktion mit der Apple Watch anstrebt. In der Patentschrift werden mehrere Möglichkeiten zur Steuerung der Apple Watch mit einer Reihe neuer Gesten beschrieben. Die neue Funktionalität könnte die Art und Weise, wie Nutzer mit der Apple Watch und zukünftigen Wearables interagieren, entscheidend verändern.

Eine der interessantesten neuen Gesten beginnt mit der flachen Handfläche und ausgestreckten Fingern, um dann die Finger horizontal von einer Seite zur anderen zu bewegen. Die Geste könnte beispielsweise eine App schließen. Eine weitere Gestensteuerung ist die Möglichkeit, durch eine geballte Faust und anschließende Drehung des Handgelenks durch Menüs zu scrollen.

Es können noch komplexere Gesten umgesetzt werden und bestimmten Aktionen zugeordnet werden. Wie in dem Patent jedoch auch erwähnt wird, werden hierfür neue Sensoren notwendig sein, weswegen die Funktion nur in zukünftigen Apple Watch Modellen einsetzbar sein wird, wenn überhaupt die Idee umgesetzt wird. Denn obwohl das Vorhandensein eines Patents auf ein Interesse in dem entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsbereich hindeutet, garantiert dieses nicht, dass die beschriebenen Konzepte tatsächlich Verwendung finden. In diesem Fall würde es uns jedoch nicht überraschen, wenn Apple bereits an der Umsetzung arbeitet.

