In der kommenden Woche ist es (endlich) soweit. Am 20. März wird die neue Comedy-Serie „Palm Royale“ auf Apple TV+ starten. Vorab fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich in Los Angeles statt.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Palm Royale“

Kürzlich fand die Premiere der Apple Original-Serie „Palm Royale“ im Samuel Goldwyn Theater in Los Angeles, Kalifornien, auf dem roten Teppich statt. Die Serie startet am kommenden Mittwoch (20. März 2024) mit den ersten drei Folgen. Anschließend folgen immer mittwochs neue Episoden.

Zu den Teilnehmern der „Palm Royale“-Weltpremiere gehörten die Stars Kristen Wiig, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy, Kaia Gerber und die legendäre Carol Burnett. Die ausführenden Produzenten Abe Sylvia, Jayme Lemons, Katie O’Connell Marsh, Tate Taylor, John Norris und „Mr. und Mrs. American Pie“-Autorin Juliet McDaniel waren ebenfalls anwesend.

„Palm Royale“ ist eine wahre Underdog-Geschichte, die Maxine Simmons (Kristen Wiig) bei ihrem Versuch begleitet, in die High Society von Palm Beach einzudringen. Während Maxine versucht, die undurchdringliche Grenze zwischen Besitzenden und Besitzlosen zu überschreiten, stellt „Palm Royale“ dieselbe Frage, die uns auch heute noch verwirrt: „Wie viel von dir selbst bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was jemand anderes hat?“ „Palm Royale“ spielt im Pulverfass-Jahr 1969 und ist ein Zeugnis dafür, dass jeder Außenseiter um seine Chance kämpft, wirklich dazuzugehören.

Um euch einen näheren Einblick in die Serie zu verschaffen, haben wir hier ein An-Inside-Look-Video hinterlegt.

