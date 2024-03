Rund sechs Monate trennen uns noch von der iPhone 16 Ankündigung. Die Hardware-Entscheidungen zu den 2024er Modellen sind zum jetzigen Zeitpunkt größtenteils getroffen. Hierzu könnte auch ein neuer Kamera-Buckel für die Standard-Modelle zählen. Die auffälligste Neuerung soll hierbei eine vertikale Kameraanordnung sein. Wie der Leaker Majin Bu nun bestätigt, wird auch der Blitz des iPhone 16 neu positioniert.

Majin Bu hatte bereits im Vorfeld durchsickern lassen, dass das iPhone 16 auf ein neues Kamera-Design umgestellt wird. So sollen die Linsen nun vertikal und nicht mehr diagonal angeordnet sein. Angeblich arbeitete Apple an zwei Designs für die Umsetzung, wobei in beiden Varianten der Blitz innerhalb des Kamera-Buckels untergebracht war.

Nun erklärt Majin Bu auf X, dass beim iPhone 16 der „Blitz außerhalb des Kameramoduls sein wird, wie beim iPhone 6.“

iPhone 16 will have the flash outside the camera module like the iPhone 6 pic.twitter.com/4DsZH0eRcv

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 15, 2024