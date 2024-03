Möchtet ihr in diesem Jahr mit einem Balkonkraftwerk so richtig durchstarten? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Zum einen werden die Tage immer länger und die Sonne zeigt sich öfters als in den Monaten zuvor und zum anderen hat Anker an der Preisschraube gedreht und seine Anker SOLIX Balkonkraftwerke und Powerstationen im Rahmen der Amazon Oster-Angebote stark im Preis gesenkt.

Anker SOLIX Balkonkraftwerke und Powerstationen stark reduziert

In den vergangenen 12 Monaten haben wir uns das ein oder andere Mal intensiver mit den Balkonkraftwerken und Powerstationen von Anker SOLIX beschäftigt. So haben wir in der Vergangenheit unter anderem das Anker Balkonkraftwerk SOLIX RS40P, die Anker SOLIX Solarbank E1600 und die Anker SOLIX C1000 Powerbank getestet.

Passend zu den Amazon Oster-Angeboten hat Anker ein paar ziemlich interessante Pakete geschnürt. Los geht es mit dem Anker SOLIX Balkonsolarsystem (820W) inkl. MI80 Mikrowechselrichter für nur 499 Euro. Für das Anker SOLIX RS40P Balkonkraftwerk mit Speicher (Solarbank E1600), 2x 445 Solarpanel und MI80 Mikrowechselrichter werden nur 1498 Euro fällig.

Hier findet ihr alle Angebote, wir haben euch die Highlights zusammengestellt.

Anker SOLIX Balkonsolarsystem(820W), 23% Effizienz, Glattes schwarzes Design, Gratis OTA Upgrade auf... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Angebot Anker SOLIX RS40P Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank E1600 und 890Wp Photovoltaik Solarpanel,... SMART STROMKOSTEN SPAREN: Dank dem Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher hast du die...

30 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE: Das Balkonsolarpanel hat eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren mit...

Angebot Anker SOLIX Solarbank E1600, 800W Balkonkraftwerk mit Speicher, 1,6kWh Akkukapazität, IP65, 6000... SPART BIS ZU 2670€ AN STROMKOSTEN: Erziele mit SOLIX Solarbank in 5,6 Jahren die vollständige...

15 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE: Eingebaute LFP-Batteriezellen halten 15 Jahre, doppelt so lang im...

Angebot Anker SOLIX RS40B Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank E1600 und 820 Wp Photovoltaik-Solarpanel,... SMART STROMKOSTEN SPAREN: Dank dem Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher hast du die...

25 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE: Das Balkonsolarpanel hat eine Lebensdauer von mindestens 25 Jahren mit...

Angebot Anker SOLIX F1200 tragbare Powerstation, 757 Powerhouse 1229Wh, LiFePO4 Akku, 2X 230V/1500W... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 757 Powerstation...

Angebot Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren