Disney+ plant, gegen die gemeinsame Nutzung von Zugangsdaten vorzugehen, um die Gewinnmargen zu erhöhen. Disney-CEO Bob Iger bestätigte, dass die Maßnahme im Juni in ausgewählten Ländern beginnt und bis September vollständig umgesetzt wird. Dieser Schritt folgt der erfolgreichen Strategie von Netflix, durch die Einschränkung der gemeinsamen Nutzung von Konten mehr zahlende Abonnenten zu gewinnen.

Wachstum durch Passwort-Sharing-Verbot

Disney hatte bereits angedeutet, dass das Unternehmen ähnlich wie Netflix gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern vorgehen wird. In einem Interview mit CNBC erläuterte Bob Iger nun, dass Disney zweistellige Gewinnmargen anstrebt und das Streaming als kritische Komponente betrachtet. Das Vorgehen gegen das Passwort-Sharing soll letztendlich den hauseigenen Streaming-Dienst finanziell stärken.

Die Umsetzung beginnt im Juni in einigen Ländern und wird bis September weltweit ausgeweitet. Disney beabsichtigt, die Nutzung von Konten zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Abonnements auf einen einzigen Haushalt beschränkt sind. Dieser Plan wurde erstmals im September letzten Jahres angekündigt und folgt dem Beispiel von Netflix.

Netflix verwendet Analysemethoden zur Überwachung der Kontoaktivitäten, um Geräte zu identifizieren, die nicht mit dem Hauptstandort des Kontos verbunden sind. Für Nutzer, die nicht unter demselben Dach leben wie der zahlende Konto-Inhaber, fallen zusätzliche Kosten an. Aus finanzieller Sicht war das Vorgehen für Netflix ein Erfolg, was darauf hindeutet, dass auch Disney mit seiner Aktion erfolgreich sein kann. Die Auswirkungen der Maßnahme werden wir in den kommenden Monaten genauer beobachten.

Disney+ informierte die Inhaber von US-Konten im Februar über die bevorstehenden Änderungen, wobei Einzelheiten über den Durchsetzungsmechanismus noch unklar sind. Welche Regionen es bereits im Juni trifft, wurde ebenfalls nicht bekannt gegeben.

