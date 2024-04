Ab sofort steht die Public Beta 1 zu iOS 17.5, iPadOS 17.5 und macOS 14.5 als Download bereit. Nachdem Apple Anfang dieser Woche die Beta 1 zu den X.5 Updates für eingetragene Entwickler freigegeben hatte, steht nun das Pendant für Teilnehmer am Apple Beta Programm zur Verfügung.

Apple veröffentlicht Public Beta 1 zu iOS 17.5 und macOS 14.5

Apple hat am heutigen Abend die erste öffentliche Beta zu iOS 17.5, iPadOS 17.5 und macOS 14.5 freigegeben. Damit haben nicht nur eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich mit den kommenden Updates zu beschäftigen, sondern auch freiwillige Tester. Die Public Beta installiert ihr am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Am Mac funkti0niert das Ganze analog. Ihr müsst in jedem Fall eine Apple ID hinterlegen, die mit dem Apple Beta Programm verknüpft ist.

In den letzten Tagen haben wir euch hier, hier und dort über die Neuerungen der iOS 17.5 und iPadOS 17.5 informiert. Hier sind unter anderm die Möglichkeit zu nennen, dass in der EU zukünftig Apps über Webseiten installiert werden können. Zudem gibt es Hinweise auf ein System gegen unerwünschtes Tracking sowie Design-Anpassungen. Auch Hinweise auf einen Apple Pencil 3 sind ab Bord.

Noch befinden wir uns am Anfang der Betaphase. Bis zur finalen Freigaben dürften noch ein paar wenigen Woche vergehen. Wir gehen davon aus, dass Apple die X.5 Updates im Mai veröffentlichen wird.

