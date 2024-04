Vodafone zündet erneut den Datenboost und verpasst den Tarifen GigaMobil M und GigaMobil Young L Monat für Monat zusätzlich 200GB Datenvolumen. Klingt nach einem verspäteten April-Scherz? Ist es allerdings nicht.

Vodafone Datenboost: monatlich 200GB zusätzliches Datenvolumen im GigaMobil M und GigaMobil Young L

Bereits im Februar dieses Jahres startete Vodafone eine Datenboost-Aktion. Diese ist allerdings vor ein paar Wochen ausgelaufen. Nun lässt das Düsseldorfer Unternehmen die Aktion noch einmal aufleben.

Ab sofort wiederholt Vodafone seine +200 GB Datenboost Aktion. Dies bedeutet, dass ihr bis zum 02. Mai im GigaMobil M und GigaMobil Young L +200 GB dauerhaft erhaltet. Sowohl Neukunden, als auch Bestandskunden, die ihren Vertrag verlängern profitieren von der Aktion.

+200 GB Datenvolumen im GigaMobil M und GigaMobil Young L

Aktionszeitraum: 04.04.-02.05.

GigaMobil M: 250 GB statt 50 GB Datenvolumen für 39,99 €/Monat (+ Smartphone optional zubuchbar)

GigaMobil Young L: 300 GB statt 100 GB Datenvolumen für 30,39 €/Monat (+ Smartphone optional zubuchbar)

Die genannten Tarife enthalten neben dem Datenvolumen natürlich auch eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming und mehr.

Optional habt ihr die Möglichkeit, die beiden Tarife auch in Kombination mit einem Smartphone zu buchen und ebenfalls vom Vodafone-Datenboost zu profitieren. Ganz gleich, ob ihr euch für ein iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Google Pixel 8, Pixel 8 Pro oder ein anderes Smartphone entscheidet, bei Vodafone werde ihr in jedem Fall fündig.

-> Hier geht es direkt zur 200GB Datenboost-Aktion von Vodafone

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren