Sollte ihr ernsthaft den Kauf eines 3D-Druckers in Erwägung ziehen, so haben wir einen spannenden Tipp für euch. Anker hat mit seinem Tochterunternehmen AnkerMake seit längerem zwei 3D-Drucker auf dem Markt. Beide wurden vorübergehend drastisch im Preis gesenkt, so dass ihr mit dem Gutscheincode WS24M5C150 für den AnkerMake M5C vorübergehend nur 299 Euro statt 449 Euro bezahlt. Mit dem Code WS24M5153 reduziert sich der AnkerMake M5 von 652 Euro auf nur noch 499 Euro.

AnkerMake: 3D-Drucker vorübergehend ab 299 Euro

3D Drucker erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und da stellt es keine Überraschung dar, dass Anker mit dem AnkerMake 5 und AnkerMake M5C dieses Feld bedient.

Im Großen und Ganzen sind beide Modelle schon ziemlich identisch. So gibt es bei der Druckgröße, Druckgeschwindigkeit, der Druckbeschleunigung, dem Filament und vielen weiteren Aspekten nur minimale Unterschiede. Die größten Unterschieden zwischen dem M5C und M5 dürften darin liegen, dass der M5 neben einem Bildschirm (4,3 Zoll Touchscreen) auch über eine Kamera (Video-Streaming) sowie KI Erkennung (Deep Learning) verfügt. Auch beim Heizelement (Vollmetall vs. PTFE), den unterstützten Materialen, Größe und Gewicht des Gerätes gibt es nur wenige Aspekte, die sich unterscheiden.

Schlussendlich könnt ihr mit beiden Modellen sicherlich nicht viel falsch machen. Die Entscheidung fällt sicherlich aufgrund persönlicher Belange und nach dem Geldbeutel.

