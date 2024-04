Ein kürzlich von einem Sammler geteiltes Video zeigt einen funktionierenden AirPower-Prototyp, der eine Apple Watch Series 4 auflädt. Obwohl Apple das AirPower-Projekt im Jahr 2019 eingestellt hat, gab es in den letzten Jahren mehrere Versuche der Ladematte neues Leben einzuhauchen. Verschiedene Prototypen zeigten, dass Apple schon weit in der Entwicklung war, nun haben wir den Beweis für einen praxisnahen Einsatz.

Apples AirPower erblickte nie das Licht der Welt. Einige Leute haben jedoch Prototypen in die Hände bekommen – einige davon sind teilweise funktionsfähig. Dank des Apple-Prototypensammlers „Apple Demo“ können wir nun einen Blick auf einen AirPower-Prototyp werfen, der zum ersten Mal eine Apple Watch auflädt.

AirPower wurde so konzipiert, dass die Nutzer ein iPhone, die AirPods und die Apple Watch auf einen beliebigen Teil der Matte legen konnten, um sie aufzuladen, was bedeutet, dass mehrere überlappende Ladespulen enthalten sein müssen. Der in dem Video gezeigte Prototyp hat 16 Ladespulen, während es andere Prototypen mit 14 und sogar 22 Spulen gibt.

Prototype Apple AirPower with 16 coils (PROTO1) charging a Prototype Apple Watch Series 4 (DVT). It’s amazing that Apple Watch charging works, given wireless chargers today generally can’t charge Apple Watches. However, the Apple Watch on AirPower gets quite warm. #appleinternal pic.twitter.com/GfywG3KZS9

— Apple Demo (@AppleDemoYT) April 7, 2024