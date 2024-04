Humane, ein vom ehemaligen Apple-Designer Imran Chaudhri geführtes Technologie-Startup, will mit seinen AI Pin das Smartphone ersetzen. Die Idee hinter dem AI Pin ist einfach: Es ist ein Smartphone ohne Bildschirm. Das kleine Wearable bietet einen sprachgesteuerten KI-Assistenten und ein Laserprojektionssystem, mit dem Text und Bilder direkt auf die Handfläche des Benutzers projiziert werden. Nun treffen die ersten Reviews zum ungewöhnlichen Wearable ein und es wird deutlich, dass der Traum eines Smartphone-Nachfolgers erst einmal geplatzt ist. So erfüllt das 699 Dollar teure Gerät nicht ansatzweise die hochgesteckten Ziele und bietet allenfalls einen Blick auf ein Konzept, das die Welt der Technik auf den Kopf stellen wollte.

Für 699 Dollar und zusätzlichen 24 Dollar pro Monat verspricht uns der Humane AI Pin vom Smartphone zu befreien. Das Ansteck-Gadget will unser ständiger Begleiter werden, der Befehle annimmt und ausführt. Das alles sah im Promo-Video nach Sci-Fi aus, entsprechend groß war das mediale Interesse. Es gibt nur ein Problem: Das Ganze funktioniert einfach nicht.

Ein Gerät, das sich auf Spracheingaben beschränkt, sollte diese schnell verarbeiten können. Und genau hier liegt ein häufig genannter Kritikpunkt. Oftmals kann der AI Pin grundlegende Aufgaben wie die Beantwortung von Anfragen, das Streamen von Musik oder das Tätigen von Anrufen nicht ausführen. Die Erfahrung von The Verge macht das Problem deutlich:

Der AI Pin erweist sich auch als quälend langsam. In allen Bewertungen, die wir gesehen haben, wurde die Geschwindigkeit des AI Pins bemängelt. Die meisten Interaktionen dauern mehrere Sekunden. Selbst Ray Wong von Inverse, der das Gerät zu mögen scheint, kommt zum folgenden Schluss:

Ein weiterer Punkt, über den sich die meisten Rezensenten beschwerten, war der Akku und die Überhitzung. Der AI Pin wird mit einem eingebauten Akku geliefert, der etwa vier Stunden hält, und einem magnetischen Booster-Pack, mit dem die Laufzeit auf neun Stunden erhöht werden kann. Jedem AI Pin liegen ein zusätzlicher Batterie-Booster und ein Ladeetui bei, damit die zusätzlichen Batterien immer mit Strom versorgt werden können.

Doch selbst mit dem „Nachfüllpack“ ist es eine Herausforderung, das Gerät den ganzen Tag mit Strom zu versorgen. Zudem scheint, dass Überhitzung ein großes Problem ist. So erklärt Joanna Stern vom Wall Street Journal in einem kurzen Videotest, dass das Gerät dazu neigt, heiß zu werden:

I’ve been testing the Humane AI Pin for the last few weeks. I thought it would be really cool, but it’s literally not. As in, it actually gets hot. My short video review here: pic.twitter.com/3XCmbxQKKu

— Joanna Stern (@JoannaStern) April 11, 2024