Das beliebte und leistungsstarke Bildbearbeitungsprogramm Pixelmator Pro kommt bei uns seit Jahren zum Einsatz. Ersatz kürzlich haben wir euch in unserem MacBook Air Test die Funktion „Super-Resolution“ demonstriert. Ab sofort steht mit Pixelmator 3.5.8 ein neues Update im Mac App Store bereit, welches verschiedene Neuerungen im Gepäck hat. In erster Linie sind hier editierbare Textebenen in PDFs, Textbearbeitung in Apple PDFs, Textkontur und neue Bento Grid Vorlagen zu nennen.

Pixelmator Pro 3.5.8 ist da

Pixelmator Pro 3.5.8 ist da und bringt spannende neue Funktionen mit sich. Das Update bietet verbesserte Unterstützung für Vektor-PDFs – einschließlich solcher, die mit Apple-Apps wie Safari, Keynote oder Pages erstellt wurden – und ermöglicht euch nun die Bearbeitung von Textelementen als normale Textebenen. Das Update bietet außerdem die Möglichkeit, frei anpassbare Striche um Textebenen herum zu erstellen und führt neue Bento Grid-Vorlagensammlung ein.

Blicken wir etwas detaillierter auf die editierbare Textebenen in PDFs. In einem der letzten Pixelmator Pro-Updates hat das Pixelmator Team Unterstützung für Vektor-PDFs hinzugefügt, sodass ihr Bild-, Form- und Textelemente als separate Ebenen importieren könnt. Jetzt erweitern die Entwickler diese Unterstützung noch weiter, indem sie es ermöglichen, die importierten Textelemente als normale Textebenen zu bearbeiten. Das bedeutet, dass ihr jetzt mit allen euren bevorzugten Pixelmator Pro-Tools problemlos jeden vorhandenen Text in PDFs ersetzen, formatieren und formatieren können.

Pixelmator Pro kann im Mac App Store zum Preis von einmalig 59,99 Euro heruntergeladen werden. Habt ihr Pixelmator Pro bereits gekauft? Dann steht euch das Update auf Version 3.5.8 kostenlos zur Verfügung.

