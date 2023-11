Humane, ein vom ehemaligen Apple-Designer Imran Chaudhri geführtes Technologie-Startup, hat heute offiziell sein erstes Produkt – den AI Pin – vorgestellt. Der AI Pin kostet 699 Dollar und ist ein eigenständiges Gerät, das laut Humane von Grund auf für künstliche Intelligenz entwickelt wurde und das Smartphone ersetzen soll.

Humane AI Pin

Der AI Pin von Humane will nicht einfach nur ein weiteres Gadget sein. Es ist ein kühnes Statement in der Welt der Technik, das eine Abkehr von der traditionellen Smartphone-Nutzung hin zu einer stärker integrierten und tragbaren Form der Technologie signalisiert. Das streichholzschachtelgroße Gerät ist mit einem Snapdragon-Prozessor, 32 GB lokalem Speicher, einer 13-Megapixel-Kamera und verschiedenen Sensoren ausgestattet. Sein Äußeres verfügt über ein Touchpanel und eine Kameraleiste mit einem Laserprojektionssystem, das optisch auffällig und funktional ist.

Der AI Pin hebt sich durch seinen sprachbasierten Ansatz hervor, der durch das Laserprojektionssystem ergänzt wird, das Text und Bilder direkt auf die Handfläche des Benutzers projiziert. Die innovative Funktion wurde bereits von Mitbegründer Imran Chaudhri während eines TED-Vortrags vorgestellt, bei dem er demonstrierte, wie das Gerät Anrufe und Texte auf die Hand projiziert, wobei die Nutzer auch durch einfache Gesten mit dem System interagieren können.

Das Herzstück des AI Pin ist seine KI-Technologie. Das Gerät nutzt die Fähigkeiten von GPT-4 und anderen Large Language Models (LLMs) und soll ein nahtloses Benutzererlebnis bieten, das eine Vielzahl von Aufgaben von der Websuche bis zur Musikwiedergabe bewältigen kann. Die Zusammenarbeit zwischen Humane und Technologiegiganten wie OpenAI und Microsoft unterstreicht den zukunftsorientierten Charakter des Geräts. Doch ob der AI Pin den gewünschten Durchbruch schaffen kann, bleibt zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch fraglich.

Herausforderungen und Aussichten

Trotz seiner innovativen Funktionen steht der AI Pin vor großen Herausforderungen. Mit einem Preis von 699 Dollar und einem zusätzlichen monatlichen Abonnement von 24 Dollar ist es eine beträchtliche Investition für ein Produkt der ersten Generation. Darüber hinaus könnte die Abhängigkeit des Geräts von einem Abonnementmodell, das es ohne aktive Zahlung nicht funktionsfähig macht, potenzielle Nutzer abschrecken.

Die Wahl der Kleidung als primärer Trageort weicht auch vom Trend zu am Kopf getragenen Displays ab, ganz zu schweigen von der traditionellen Nutzung der Smartphones mit ihren großen Displays. Chaudhri erklärt diese Entscheidung mit dem Bestreben, eine persönlichere und leichter zugängliche Form der Technologie anzubieten, und betont den universellen Charakter von Kleidung als Plattform für Wearables.

Humane AI Pin wird vorerst nur in den USA ab dem 16. November verkauft. Wir sind gespannt, wohin die Reise geht. Der Human AI Pin ist ein kühner Schritt in eine neue Ära der Computertechnik, die sich von der Dominanz des Smartphones lösen will. Mit seinem ungewöhnlichen Design, seiner KI-gesteuerten Funktionalität und seinem neuen Ansatz zur Benutzerinteraktion ist er ein Beweis für das Potenzial der Wearable Technology. Der Erfolg auf dem Markt bleibt jedoch abzuwarten, da die Akzeptanz der Verbraucher und die Praxistauglichkeit des Geräts eine große Herausforderung darstellen.