Vodafone hat die Black Week Deals 2023 gestartet und schenkt euch drei Monate lang die die CallYa Allnet Flat S an. Ihr erhaltet bei Buchung der Calla Allnet Flat S einen Bonus in Höhe von 30 Euro. Dies bedeutet, dass ihr den Tarif 3 Monate komplett kostenlos nutzen könnt. Sollte euch die CallYa Allnet Flat S nicht überzeugen, so könnt ihr nach Ablauf der 3 Monate kündigen, so dass keine weiteren weitern Kosten entstehen. Wichtig ist nur, dass ihr bei der Buchung über die Vodafone-Webseite den Code BONUS30 nutzt.

3 Monate „CallYa Allnet Flat S“ komplett kostenlos

Vodafone hat die BlackWeek Aktion gestartet. Dabei stehen die CallYa Allnet Flat S sowie der CallYa Jahrestarif im Mittelpunkt. Während ihr bei der CallYa Allnet Flat S die ersten 3 Monate geschenkt bekommen, erhaltet ihr beim CallYa Jahrestarif 50GB zusätzliches Datenvolumen. Beide Aktionen sind ab sofort und bis zum 07.12.2023 gültig.

CallYa Allnet Flat S Deal

CallYa S mit 30 Euro Bonus: Dies bedeutet, dass die ersten 3 Monate für Kunden völlig kostenlos sind.

Aktionszeitraum: 09.11.23 – 07.12.23

Aktion: 30 Euro Bonus für 3 Monate

Für Neukunden

Code: BONUS30

Es sind zwei Bestellungen pro Kunde möglich.

Die CallYa Allnet Flat S bietet euch unter anderem 6GB Datenvolumen (LTE und 5G), eine Telefon- und SMS-Flat, 200 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze und EU-Roaming.

CallYa Jahrestarif Deal

Jahrestarif mit 100 GB Datenvolumen für 100 Euro: Wenn Kunden sich für CallYa Jahrestarif entscheiden, erhalten sie satte 50 GB zusätzliches Datenvolumen.

Aktionszeitraum: 09.11.23 – 21.12.23

Aktion: + 50 Gb on top

Für Neukunden

Code: keine Codeeingabe nötig

Beide Aktionen eins ab sofort und nur für begrenzte Zeit buchbar. Wir empfinden insbesondere den CallYa Allnet S Deal als ziemlich attraktiv Jeder Neukunde erhält beim Erwerb der CallYa Allnet Flat S 30 Euro Startguthaben mit dem Code BONUS30, sodass die ersten 3 Monate komplett kostenlos sind. Sollte euch der Tarif – aus welchen Gründen auch immer – nicht gefallen, so könnt ihr diesen kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist aus unserer Sicht absolut überschaubar. Interesse? Dann greift direkt zu.

–> Hier geht es zum Vodafone CallYa Tarifen