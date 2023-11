Counterpoint Research hat sich die Produktionskosten der iPhone-Modelle genauer angeschaut. Dabei zeigt sich, dass das iPhone 15 Pro Max im Vergleich zum iPhone 14 Pro Max in der Produktion teurer ist. Fortschrittliche Komponenten treiben die Kosten für das Premium-Modell in die Höhe und so heißt es in der Schätzung, dass Apple nun 8 % mehr zahlen muss, als es noch beim direkten Vorgänger der Fall war.

Fortschrittliche Komponenten erhöhen Produktionskosten

Das Basismodell des iPhone 15 Pro Max kostet Apple laut dem Bericht rund 502 Dollar in der Produktion, was einem Anstieg von 37,70 Dollar im Vergleich zum iPhone 14 Pro Max bei der Markteinführung entspricht. Der Kostenanstieg ist auf die Integration des neuen A17 Pro Chips, einer innovativen Tetraprismenlinse und eines Titanrahmens zurückzuführen.

Der A17 Pro ist der erste Chip, der im 3-Nanometer-Verfahren hergestellt wird, wodurch er leistungsfähiger und energieeffizienter wird. TSMC wollte ursprünglich die ersten 3-Nanometer-Chips erst im Jahr 2024 liefern. Dennoch konnte Apple eine exklusive Vereinbarung mit dem Halbleiterunternehmen treffen, um die neuen 3-Nanometer-Chips für das iPhone 15 Pro noch in diesem Jahr zu erhalten. Allerdings kostet der A17 Pro Chip damit 30 Dollar mehr als der A16 Bionic, der im iPhone 14 Pro und jetzt im regulären iPhone 15 verwendet wird.

Das iPhone 15 Pro Max ist das einzige Modell der diesjährigen iPhone-Generation, das mit einem neuen Teleobjektiv ausgestattet ist, das mithilfe eines fortschrittlichen Tetraprismensystems einen 5-fachen optischen Zoom ermöglicht. Wie zu erwarten, kostet es auch mehr als ein normales Teleobjektiv. Genauer gesagt, 25,10 Dollar mehr als das Zoomobjektiv des iPhone 14 Pro Max.

Der Wechsel des Edelstahlrahmens zu einer neuen Titanlegierung hat Apple ebenfalls mehr Geld gekostet. Counterpoint Research stellt fest, dass die neue Titanlegierung 7 Dollar mehr kostet als die vorherige.

Trotz dieser gestiegenen Kosten ist es Apple gelungen, die Kosten in anderen Bereichen zu senken, z. B. beim Arbeitsspeicher, beim NAND-Flash und beim Display, die im Laufe des Jahres billiger geworden sind.

Hohe Kosten, hoher Gewinn

Interessanterweise ist das iPhone 15 Pro Max trotz des Anstiegs der Produktionskosten und der Tatsache, dass es das teuerste iPhone in der Herstellung ist, immer noch das Modell mit der höchsten Gewinnspanne im diesjährigen Lineup. Mit einem Startpreis von 1.199 Dollar für die 256 GB Version ist das Gerät als das profitabelste positioniert, zumal Apple das 128 GB Modell eingestellt hat, was die Verbraucher zu der teureren Option führt.

Der Bericht hebt hervor, dass Apple die Kontrolle über das Produktdesign, die Skalierbarkeit, die Kosten und die Gewinne hat – eine Kontrolle, die viele seiner Konkurrenten nicht haben. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die ausgewiesenen Herstellungskosten keine Kosten für Forschung und Entwicklung sowie für den Transport enthalten, die einen beträchtlichen Teil der Gesamtkosten ausmachen.