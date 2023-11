Apple hat soeben den Werbespot „On with the Show“ veröffentlicht, um die Videokamera des iPhone 15 Pro zu bewerben. In dem Clip werden verschiedene Verbesserungen deutlich, die der Hersteller dem iPhone 15 Pro im Vergleich zum iPhone 14 Pro verpasst hat.

iPhone 15 Pro – On with the Show

Ende Oktober hatte Apple den Werbespot „iPhone 15 Pro – Pro Power“ veröffentlicht, um die Leistung des neuen A17 Pro Chips zu bewerben. Dieses Mal steht das Kamerasystem des iPhone 15 Pro im Mittelpunkt.

In der Videobeschreibung heißt es

Das iPhone 15 Pro ist für das Showbusiness konzipiert. Egal, ob Sie filmische Stunts in ProRes 4K mit 60 Bildern pro Sekunde direkt auf einem externen Laufwerk aufnehmen oder einen dramatischen 5-fach optischen Zoom mit dem iPhone 15 Pro Max aufnehmen. Die neue Log-Kodierung macht ProRes noch leistungsfähiger und ermöglicht mehr Umfang und Flexibilität für visuelle Effekte und Farbkorrekturen in der Postproduktion. Das iPhone 15 Pro ist voll ausgestattet, um Ihren nächsten postapokalyptischen Alien-Verfolgungsjagd-Action-Abenteuer-Blockbuster zu drehen.

In dem Clip ist der Song “There’s No Business like Show Business” von Irving Berlin zu hören.

Innerhalb kürzester demonstriert Apple zum zweiten Mal, zu was die Kamera des iPhone 15 Pro im Stande ist. So wurde die gesamte „Scary fast“-Keynote mit dem iPhone 15 Pro aufgenommen.