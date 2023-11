Am Donnerstag Abend hatte Apple ein Schwung neuer Beta-Versionen veröffentlicht und unter anderem die Beta 2 zu macOS 14.2 veröffentlicht. Neben verschiedenen Verbesserungen, die das kommende Update mit sich bringt, adressiert Apple mit dem X.2 Update auch Shazam und weitet den Support aus.

macOS 14.2 Beta 2 bringt Shazam direkt in die Menüleiste und ins Kontrollzentrum

Ein paar Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple Shazam im Jahr 2017 gekauft hat. Nach und nach integrierte Apple den Musik-Erkennungsservice in seine unterschiedlichen Plattformen. Unter anderem implementierte der Hersteller Shazam direkt in Kontrollzentrum auf dem iPhone. Genau diesem Sprung schafft Shazam mit macOS 14.2 auch auf dem Mac.

Über Systemeinstellungen -> Kontrollzentrum findet ihr zwei Schalter, die ihr umlegen könnt, um Shazam in der Menüleiste und im Kontrollzentrum zu platzieren.

Bisher konnte Shazam mit der Shazam-App für macOS zur Menüleiste eures Mac hinzugefügt werden. Mit dem kommenden Update auf macOS 14.2 ist die Shazam-App nicht mehr zwingend notwendig und der Musik-Erkennungsservice wurde direkt ins System integriert, so 9to5Mac. Natürlich könnt ihr auch weiterhin Siri auf dem Mac bitten, ein Lied für euch zu erkennen.

Über das Shazam-von in der Menüleiste könnt ihr euch den Verlauf zuvor identifizierter Songs anzeigen lassen. Durch Klicken auf das Albumcover wird das Lied in der Musik-App geöffnet. macOS 14.2 wird noch vor Jahresende veröffentlicht. Aktuell gehen wir davon aus, dass dies spätestens Anfang Dezember der Fall sein wird.