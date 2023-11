Seit wenigen Tagen ist das neue MacBook Pro mit der M3-Chip-Familie auf dem Markt. Frühbesteller haben ihre Geräte ausgeliefert bekommen und gleichzeitig sind diese vor Ort in den Verkaufsregalen der Apple Stores und Apple Händler gelandet. Auch die Reparatur-Spezialisten von iFixit haben ihr Exemplar bzw. ihre Exemplare erhalten. So wurde das 14 Zoll MacBook Pro sowohl mit dem M3-Chip als auch mit dem M3 Pro Chip fein säuberlich auseinander genommen und zerlegt.

iFixit wirft eine Blick ins Innenleben des neuen 14 Zoll MacBook Pro

Neben dem eigentlichen Teardown hat sich iFixit auch der neuen Farbe Space Schwarz gewidmet. Diese wurde speziell für das 14 Zoll und 16 Zoll Modell mit M3 Pro und M3 Max Chip entwickelt.

Blicken wir zunächst auf das Innenleben der Geräte. Diese werden traditionell über die Unterseite geöffnet, indem acht Schrauben gelöst und entfernt werden. Anschließend erhält man einen Blick ins Innenleben und stößt beim ersten Anblick direkt auf einen Unterschied des M3 und M3 Pro Modells. Beim MacBook Pro mit M3 verbaut Apple einen Lüfter, während beim M3 Pro Modell zwei Lüfter zum Einsatz kommen. Im Innenleben haben sich die Reparatur-Spezialisten anschließend Komponente für Komponente vorgearbeitet und so das Logic Board, den Prozessor, den Speicher, die Batterie etc. freigelegt. Alles in allem vergibt iFixit 4 von 10 Punkten für die Leichtigkeit der Reparatur. Unterm anderem wird kritisiert, dass bestimmte Komponenten fest mit dem Logic Board gepaart sind und man nicht einfach eine Komponente tauschen kann, ohne dass man sie neu paaren muss.

Spannend ist in jedem Fall der Prozess rund um die neue Farbe Space Schwarz. iFixit hat den Prozess näher untersuchen lassen und schreibt

Um den Glanz zu reduzieren und von Grau zu Schwarz überzugehen, müssen Sie die Unebenheiten der Oxidschicht noch holpriger machen. Apple stellte fest, dass sie die bereits raue eloxierte Oberfläche ätzen konnten, um sie noch unebener zu machen. Die dadurch entstehenden Ecken und Winkel streuen die einfallenden Lichtstrahlen weiter und leiten sie in noch mehr Richtungen ab. Weniger weißes Licht gelangt zu unseren Augäpfeln – was zu dieser glatten, matten Oberfläche führt.

Apple beschreibt das Ganze wie folgt

Die MacBook Pro Modelle mit M3 Pro und M3 Max sind in Space Schwarz erhältlich, einer fantastischen neuen Farbe, die unverwechselbar Pro ist. Durch ein neues, revolutionäres chemisches Verfahren entsteht ein Eloxal-Siegel, das Fingerabdrücke auf dem Finish deutlich reduziert.